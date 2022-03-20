主人幫試穿衣服「頭卡領口」變海豹 法鬥一臉哀怨：馬麻真的穿不下啦！

什麼時候會發現自家的毛小孩真的長大了呢？就是當幫牠們穿衣打扮時，驚覺有些衣服真的再也穿不下了。

在日本就有網友在Youtube上分享了一段影片，畫面中可以看到飼主正打算幫家中的法國鬥牛犬試穿衣服，但這件衣服似乎有點小，只見狗狗先是勉強從領口處露出黑色的大鼻子，逗趣的模樣讓主人忍不住笑了出來，接著將衣服試著再往後拉—嘿咻！整張臉總算順利出來見客了，水汪汪的眼睛讓飼主停下動作直呼好可愛！但仔細一看，法鬥的臉怎麼好像還是有點無奈？原來衣服還是卡在耳朵穿不過去，只見牠一臉哀怨像是在抗議：馬麻，這件真的穿不下了啦！

衣服太小只露出鼻子的法鬥。翻攝自フレンチブルドッグのポルコ

原來這隻法國鬥牛犬的名字是Porco（ポルコ），媽媽都暱稱牠為Po醬（ポーちゃん）。今年已經六歲多的牠，是個性非常溫和的小男生，就算是被媽媽穿上尺寸過小的衣服，雖然面露委屈，但也沒有生氣地反抗。網友看到這段可愛的畫面，也在下方留言：「Po醬太可愛了啦」、「每天在身邊真的很難察覺已經長大了呢」、「變成毛毛蟲惹」紛紛表示被Porco溫柔又乖巧的樣子給融化，也期待未來能看見有弟弟妹妹可以接手牠小時候的衣服呢！

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