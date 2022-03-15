洗澡追逐戰！大白汪不進浴室 爸鑽籠內逮狗「秒從縫隙溜走」開房門躲起來

幫毛小孩洗澡總是一場大工程，尤其是面對體型相對較大的毛孩來說更是如此。一名飼主記錄下幫家中大狗狗洗澡的全紀錄，一開始誘導狗狗過來洗澡的時候還很順利，結果很快就被狗狗識破，在家中玩起你追我跑的遊戲，最後好不容易抓住狗狗帶進浴室洗澡的時候又是一場大戰，讓不少家有大狗的網友們相當有共鳴。

網友「BJ the WSS」在Youtube上傳一段影片，家中飼養一隻名叫「BJ」的白色瑞士牧羊犬，2017年9月出生的牠今年已經5歲多，個性相當活潑可愛，但因為品種屬於大型犬，重達49公斤的牠幾乎已經跟一個成年人差不多重，爸爸每次要幫牠洗澡都是一場大戰爭。

大白狗討厭洗澡，在家上演追逐戰，爸爸進狗籠逮人牠馬上逃走。 (圖/取自影片)

某天BJ的爸爸發現牠該洗澡了，在客廳大聲呼喊「小B，該洗澡囉」，結果敏銳的BJ查覺到爸爸穿著跟平常不太一樣，看起來就像是準備要幫自己洗澡的樣子，於是逕自鑽到房間裡面完全不理爸爸，爸爸看呼喊這招不奏效就默默退到一邊，沒過多久BJ跑出來之後，發現爸爸還是很堅持要牠去洗澡，開始各種耍賴躲進外出籠裡面蹲下。

爸爸發現BJ超級逃避洗澡，便使出了零食利誘的手段，誰知道BJ就是不為所動，完全沒有被零食誘惑。爸爸發現用食物都無法誘惑，乾脆來個擒賊先擒王，整個人鑽進外出籠裡面想要試圖抓住BJ，結果還是被BJ敏捷的逃掉了，看到房間門沒關好就伸出前腳打開門跑進房間躲起來。

熟練開門的BJ，馬上就躲進房間裡面。 (圖/取自影片)

但沒辦法，狗狗還是得乖乖洗澡，爸爸走到房門前高喊「BJ快出來」，BJ雖然乖乖跑出來了，卻坐在玄關門口想要誘導爸爸帶牠出去玩，後來發現狀況不太對又趕快鑽進外出籠不動了，不管爸爸怎麼哄牠就是不肯離開，最後一人一狗上演一場你追我跑的大戰後，BJ才乖乖就範進到浴室裡面，進到浴室後的BJ相當乖巧，也終於完成了洗澡的任務。

影片PO出後至今已吸引超過6萬名網友觀看，不少網友都被一人一狗的互動逗笑，留言表示「幫大狗狗洗澡真的很費工夫」、「BJ很聰明，從爸爸的衣著就看出來不對勁」、「對於大型狗來說不管是狗還是人都討厭洗澡，因為真的很累」、「BJ完全是使出全力在逃避洗澡這件事情」。

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