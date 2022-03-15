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男友誤吃狗食讚「可以嗑好幾碗」她傻眼 吃過的網友聲援：像肉鬆

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO男友吃早餐時，誤把狗狗的凍乾當成肉鬆加進粥裡。示意圖／Ingimage
原PO男友吃早餐時，誤把狗狗的凍乾當成肉鬆加進粥裡。示意圖／Ingimage

該不該跟男友坦承？」一名女網友表示某日男友來過夜，隔日她便早起當個好女友，精心準備好熱粥等多道菜色。隔段時間回到客廳發現男友吃得很開心，一看桌上卻多出一包「肉鬆」。而這包肉鬆其實是給自家馬爾濟斯吃的鮮凍乾，至今她仍相當苦惱該不該跟男友老實說。

該名女網友表示，牛肉、脆瓜、炒青菜等菜色擺好之後，她為了接電話就暫時離開客廳。10分鐘之後回來發現男友已經起床大快朵頤，卻沒想到他還自己隨手拿了茶几上的「肉鬆」加進粥裡，「已經有半包先進他肚子了…」。同時男友還不斷感謝她「你怎麼知道我愛吃肉鬆？」「可以吃好幾碗」「有種特別的香氣」，甚至邀約她下次再一起買。

不過原PO男友並不孤單，不少網友表示「我也吃錯過」「鮮凍乾跟肉鬆根本差不多」「我外婆也拿貓吃的魷魚絲吃」「家裡的貓不吃都是我吃掉的」「男友曾拿我家貓的餐包配飯吃過」。

有網友開玩笑表示吃了會不會「烙賽」，不過人類吃動物飼料其實沒甚麼問題，最大的不適反而可能是口味上的差異。有飼主指出「狗的食物比人類還清淡健康」，好的罐頭少了很多另外添加的調味料，都是很單純的食物。

「凍乾」則是指食物經過低溫冷凍，接著在真空條件下加溫乾燥得到的產物。食物可以保持與原本差不多的外觀，內含的水分則直接變成氣態，食物可以更好保存，同時留住營養成分。

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