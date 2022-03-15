他收編三花貓「憂鬱文青→極限體能王」 攀岩姿勢100分網笑：pro級高手
每一隻貓咪總有自己隱藏的特殊潛力。日前有一張照片在網路上瘋傳，一名飼主捕捉到自家貓咪的運動量相當驚人，一般的貓咪可能爬爬貓塔或貓跳台就很開心，但這名網友家中的貓咪卻把攀岩場當成體能訓練專用場地，敏捷矯健的攀爬著，讓他不禁訝異於自家貓咪的體力。
網友「ミルフィーユ丼」在推特貼出一張照片，約一年前他領養了一隻可愛的三花貓浪貓，當時三花貓還是隻幼貓就被帶回家細心照顧，如今已經成長為一隻漂亮的貓咪，即將滿一歲的牠相當活潑好動，很喜歡在家中爬上爬下。有一天飼主捕捉到意外的畫面，飼主本人喜歡攀岩，因此在家中設置了室內攀岩牆，結果看到三花貓就自己爬上去，非常敏捷的抓著石塊移動，彷彿天生就是攀岩好手一樣。
三花貓爬攀岩牆的照片曝光後立刻吸引不少網友轉發，至今已有萬名網友按讚，不少網友也敲碗三花貓攀岩的影片，但飼主表示其實這狀況只是一瞬間的事情，「所以來不及錄影」。網友留言表示「現在貓咪原來已經進化成這樣了呀」、「天生攀岩好手」、「牠很清楚要怎麼爬欸」、「看來以後是貓咪要教飼主怎麼攀岩了」。
クライミングする猫は珍しいのでは？#猫のいるくらし #猫好きさんと繋がりたい #猫のいる暮らし pic.twitter.com/BzafOZlwsn— ミルフィーユ丼 (@EDe4Ejca4ZmLwVa) February 26, 2022
目！目！凄いことになってますやん #猫好きさんと繋がりたい #猫のいる暮らし pic.twitter.com/hLIjiff2U8— ミルフィーユ丼 (@EDe4Ejca4ZmLwVa) January 25, 2022
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