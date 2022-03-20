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狗狗打噴嚏不見得是生病 可能是一種溝通信號：快來陪我玩！

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗打噴嚏的原因有很多。圖／pixabay
狗狗打噴嚏的原因有很多。圖／pixabay

狗狗跟人一樣會打噴嚏，當牠們皺起鼻子發出「哈啾」的聲音時，總是會引起飼主們的注意。其實狗狗打噴嚏的原因有很多種，除了身體健康因素之外，打噴嚏其實也是牠們的一種溝通方式！

根據美國犬業俱樂部AKC的報導，有研究指出，非洲的野狗會用打噴嚏的方式來進行談判，而當牠們一起玩耍時，也會透過打噴嚏對同伴釋放快樂的信號，表示現在非常興奮。另外文章中也指出，家中的狗狗有時會用「假打噴嚏」來引起飼主的注意，如果發現自家狗狗在打噴嚏的同時盯著你看，很可能就是為了要確保你關注牠們，如果發現這個行為奏效，牠下次很可能會再使出「假打噴嚏」。

那要如何分辨狗狗打噴嚏究竟是因為疾病還是純粹「打好玩」的呢？在玩耍時狗狗打的噴嚏會比較短而急促，跟生病時從胸腔打出來的噴嚏不同，而且遊戲結束時就會停止。而如果飼主發現家裡的狗狗經常在不特定的情況下打噴嚏，很可能就是跟健康因素有關，常見的疾病是鼻腔異物、鼻部感染、過敏或是鼻腫瘤。

短頭品種的狗比較容易打噴嚏。圖／翻攝自pixabay
短頭品種的狗比較容易打噴嚏。圖／翻攝自pixabay

另外，頭比較短的狗品種，因為口鼻和喉嚨構造的關係，鼻腔被壓縮使牠們更容易打噴嚏，包括哈巴狗、鬥牛犬和波士頓梗犬等。打噴嚏雖然大多數時候是一種正常行為，但如果飼主發現次數太過頻繁或是其他異常狀況，就需要請專業獸醫幫狗狗進行檢查。

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