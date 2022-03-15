善心婦「11年收養800多隻浪浪」不惜賣2棟房只怕牠們再流落街頭

中國甘肅一名婦人為了照顧收養的800多隻浪犬，不惜賣掉自己2套房子，傾家蕩產只為籌措食物，11年來全心全意照顧這些狗狗。她受訪時表示「既然當初做了選擇，現在就不能回頭，只希望有生之年，可以為流浪狗多做點事。」

住在甘肅平涼的文女士今天58歲，從一開始照顧的10多隻浪浪，到現在已經達到了800多隻。她表示，這些狗狗都是從社區、大街上救回來的，今年已邁入第12個年頭，由於一天狗狗們吃的時候就多達上千斤，多年來在英語學校工作的所有收入全進了這些狗狗的肚子裡了。

接受媒體訪問時，文女士秀出自己3年前救援時被浪浪咬傷的傷口，由於自己每天都忙於照顧牠們，無暇就醫，「若是我不在了，這些狗狗就沒人管了，所以就一直沒去看醫生。」畫面中也可以看到，文女士在家中設置了數個巨大鐵籠，大小規模堪比牧場，裡頭飼養著來自各地、不同花色品種的浪浪們，希望在這些狗狗找到新主人之前，能夠把牠們照顧好，替城市做點貢獻。

儘管收養上百隻浪浪的行為招致不少質疑，文女士則坦言，雖然照顧這些狗狗的花費極高，但是自己已經做了決定就不會放棄，也不忍心這些沒有主人的浪浪們又回到街頭過著辛苦的日子，從沒有後悔過自己投進多年來的積蓄，未來也將持續照顧狗狗們。