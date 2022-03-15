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「洗澡優等生」全程緊盯主人放棄抵抗 近萬網友朝聖：看了80次

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自@haku_20210303_
圖擷自@haku_20210303_

幫貓貓或狗狗洗澡，對飼主來說很可能是一場苦戰。不過接下來這隻北京狗卻是「洗澡優等生」，只見牠被主人沖洗時，像是個絨毛玩具完全不反抗，難得的天使畫面吸引近萬網友朝聖。

哈酷(ハク)在兩個月大的時候第一次做藥浴，主人小心地讓牠背部朝下，輕輕扶著牠的身體，並且用熱水沖牠的小肚肚。飼主原以為接下來會上演濕身秀，不過哈酷卻一點掙扎的跡象都沒有，就像人類嬰兒一樣，睜大著眼睛看著主人。難道是被嚇到僵住了？

這段影片吸引不少愛狗的網友朝聖，「根本不會動耶」「像在洗絨毛玩具」「完全就是人類嬰兒」「我看了80遍」。飼主表示自從第一次幫哈酷洗澡以來，一直都像這樣如此和平。他分享為狗狗洗澡時的技巧，如果一開始突然沖水上去，可能讓牠們心生畏懼，最好一點一點的把水淋到牠們身上。

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