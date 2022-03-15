調皮小猩猩朝遊客丟石頭 被長輩拿樹枝「一陣猛揍教訓」
近日一名大陸網友在網路上分享一段影片，內容是拍攝到動物園內的小猩猩被年長的猩猩拿樹枝「毆打教訓」，而小猩猩被教訓的原因，疑似是因為牠不斷地對遊客丟擲石頭，所以才被年長的猩猩「體罰教育」。
從網友「五行属二」上傳的影片中可以看到，一隻體型瘦小的小猩猩對著遊客丟石頭，原本眾人以為小猩猩只是單純調皮搗蛋，沒想到另一隻體型較大的成年猩猩突然拿著樹枝朝著小猩猩就是「一陣猛揍」。突然被打的的小猩猩也停止拋石頭，急忙跑到遠處躲避挨打。
雖不清楚兩隻猩猩之間是否存在血緣關係，但是大猩猩攻擊調皮小猩猩的畫面實在太像「爸爸出手教訓調皮兒子」，狂吸超過1000萬次點閱以及數萬次追蹤，話題「#小猩猩用石頭扔游客被爸爸揍了」也一度衝上社群平台「微博」熱搜。
影片一出，大批網友紛紛留言表示「猩猩都知道教育孩子，怎麼有些人就學不會呢」、「確定不是保育員扮的嗎？」、「所以靈長動物智商是真的高」、「建議在有熊孩子的公共場所播放這段影片」、「真是『猩生如戲』」。
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