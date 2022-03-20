躲貓貓玩過頭！貓咪躲天花板「下不來」露頭求救 飼主崩潰：怎上去的？
家中有飼養貓咪的人都知道，喵星人身段柔軟、身手矯健，總是喜歡鑽到各種奇怪的地方去，可以說是名副其實地愛和主人玩「躲貓貓」。
近日就有網友在社群網站《Dcard》發文，表示上班前原本想「吸貓」療癒一下，卻發現怎麼樣都找不到自家的賓士貓－Kuma，就連拿出飼料想要引誘牠出來也沒有用，正當原Po感到有點焦急時，聽到浴室天花板突然傳出「咚咚咚」的聲音，抬頭往上一看，發現天花板竟然被扳開來，而Kuma就從洞裡伸出頭，一臉無辜地看向原Po。
該名網友這才想起來，前幾天她發現家裡浴室的天花板怎麼突然開了一個洞，當時還想說貓咪應該不可能跳那麼高，結果今天毛小孩就直接證明了自己的能耐，讓她傻眼直呼：「原來就是你！抓到兇手了氣死」。
有趣的是，Kuma就像爬上樹的小貓「上得去下不來」，最後還是飼主拿椅子把牠抱了下來，網友們看到照片畫面，也紛紛在貼文下方回應：「貓：驚不驚喜？意不意外？」、「果然是隻熊孩子」、「或許是踩著牆跑上去的，以前看過有貓貓就是這樣跑上高的地方」表示這些貓貓真的是調皮得太可愛，總是讓貓奴們又好氣又好笑。
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