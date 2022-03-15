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小企鵝出逃路上閒晃！員警被萌翻搶合照 網笑：幸好不是獅子離家出走

聯合新聞網 / 綜合報導
小企鵝出逃計畫失敗。（圖／翻攝自Facebook BRFK Információs Portál）
小企鵝出逃計畫失敗。（圖／翻攝自Facebook BRFK Információs Portál）

位於匈牙利布達佩斯動物園（Fővárosi Állat- és Növénykert）一隻名叫桑依卡（Sanyika）的企鵝日前「離家出走」，因為不明原因獨自在路上閒晃，被當地警方發現後用毯子包著送回動物園。由於這隻小企鵝實在太可愛，讓參與救援的警察叔叔們都忍不住合照留念，過程全被記錄起來，吸引上萬名網友按讚。

照片中可以看到，警察在馬路上彎下腰試圖靠近桑依卡，而乖巧的牠也好奇地抬頭看著警察，模樣超級可愛，而警方用毯子溫柔地抓住小企鵝後也一起自拍留影。警方表示，平常這條馬路車水馬龍，為了救援桑依卡甚至還封鎖馬路，讓牠能夠平安返回園區。

園方表示，企鵝長到4到6個月時，會十分好動且充滿好奇心，渴望探險周遭環境，或許這也是桑依卡找到方法逃脫的原因之一。在這次逃脫事件後，布達佩斯動物園將加強管理，並增設更多監視器，以防同樣事件再度發生。

可愛的救援行動被分享到網路上，吸引上萬網友按讚留言，紛紛感謝警員保護桑依卡的安全「員警們的合照超溫馨」、「謝謝你們的用心」、「足智多謀的小傢伙真是可愛」、「牠是不是偷跑出去約會！不然怎麼這麼可愛」、「幸好不是隻獅子踏上探險旅程。」

匈牙利 動物園

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