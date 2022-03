超懶貓奴貪睡下不了床 拿雷射筆「遙控貓皇開燈」2秒讓房間亮起來

這應該就是所謂鏟屎官懶惰的極致。近日有一段短片在網路上瘋傳,一名貓奴躺在床上懶得去開燈,就拿起雷射筆往牆壁上一掃,家中喵星人馬上追隨著雷射筆的痕跡跳到電燈開關那邊,見到光點落在電燈開關處便撲上去,成功完成開燈任務。

網友「translated cats」在推特貼出一段短片,貼文內容寫著「我用這招用三年了,非常有用」,只見影片裡的男子躺在床上起不來,不想走下床去開燈,便拿起雷射筆在牆壁上掃了掃,結果引來家中的喵星人好奇的撲上前去,隨後男子再把雷射筆往電燈開關處移動,貓咪再度撲上去就順利打開開關,房間便點亮了起來。

該段影片貼出後吸引不少網友觀看,原片已經有超過217萬網友觀看,並瘋傳到世界各國的社群網站,這段影片也被Dcard網友轉發,同樣引起熱議。網友留言表示「另類燈光遙控器」、「養貓千日用在開關燈」、「讓貓貓學會這個後以後應該不用好好睡了,整天開開關關開開關關」、「我想到以前我家的狗會開關電風扇」。

其實雷射筆作為貓咪的玩具已經流行多年,國內外不少貓奴會拿雷射筆與貓咪互動,成效頗佳,但在使用雷射筆與貓咪互動時也要格外注意。由於雷射筆的光線非常強烈又刺激,要盡量避免直射貓咪的眼睛,因為這樣很容易引致貓咪眼部受傷,嚴重甚至會造成失明,貓奴在使用雷射筆與貓咪玩耍時不可不慎。

