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超懶貓奴貪睡下不了床 拿雷射筆「遙控貓皇開燈」2秒讓房間亮起來

聯合新聞網 / 綜合報導
貓奴懶得下床開燈，使用雷射筆妙招讓貓貓成功幫忙開。 (圖/取自影片)
貓奴懶得下床開燈，使用雷射筆妙招讓貓貓成功幫忙開。 (圖/取自影片)

這應該就是所謂鏟屎官懶惰的極致。近日有一段短片在網路上瘋傳，一名貓奴躺在床上懶得去開燈，就拿起雷射筆往牆壁上一掃，家中喵星人馬上追隨著雷射筆的痕跡跳到電燈開關那邊，見到光點落在電燈開關處便撲上去，成功完成開燈任務。

網友「translated cats」在推特貼出一段短片，貼文內容寫著「我用這招用三年了，非常有用」，只見影片裡的男子躺在床上起不來，不想走下床去開燈，便拿起雷射筆在牆壁上掃了掃，結果引來家中的喵星人好奇的撲上前去，隨後男子再把雷射筆往電燈開關處移動，貓咪再度撲上去就順利打開開關，房間便點亮了起來。

該段影片貼出後吸引不少網友觀看，原片已經有超過217萬網友觀看，並瘋傳到世界各國的社群網站，這段影片也被Dcard網友轉發，同樣引起熱議。網友留言表示「另類燈光遙控器」、「養貓千日用在開關燈」、「讓貓貓學會這個後以後應該不用好好睡了，整天開開關關開開關關」、「我想到以前我家的狗會開關電風扇」。

其實雷射筆作為貓咪的玩具已經流行多年，國內外不少貓奴會拿雷射筆與貓咪互動，成效頗佳，但在使用雷射筆與貓咪互動時也要格外注意。由於雷射筆的光線非常強烈又刺激，要盡量避免直射貓咪的眼睛，因為這樣很容易引致貓咪眼部受傷，嚴重甚至會造成失明，貓奴在使用雷射筆與貓咪玩耍時不可不慎。

貓咪 貓奴 喵星人 失明

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