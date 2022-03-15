窗外「10隻貓貓橫躺路邊」激似命案現場 媽傻眼：發生什麼事了？

一名從日本遠嫁阿拉伯的推特用戶@hanamomo（はなもも），經常在網路上分享自家愛貓們跟隨自己遠赴異國生活的可愛日常。這天，她抬頭望向窗戶看見貓貓們全部躺在地上超「獵奇」畫面讓她忍不住在貼文中寫下「我家前面發生什麼事了⋯⋯？」

從畫面中可以看到，至少10隻貓貓在外面有的橫躺、有的翻肚，每隻貓貓中間甚至還隔了一定距離，集體軟爛又慵懶的模樣，猛一看就像發生了「大型命案現場」，搞笑模樣吸引超過2萬次轉推以及12萬次點讚。

從另一支影片可以看到，隨著主人遠嫁他鄉的貓貓們適應得十分良好，會在沙漠中打滾玩耍、枯枝也成了天然的「貓抓板」，儼然就是一群「沙漠霸主」。有趣的是，因為活動範圍很大，家中除了貓貓們外，還養有狗、牛、羊、馬、兔子、雞、蹬羚、駱駝等動物， 就像經營一座「小型動物園」。

史上最萌的「命案現場」照片分享到網路上，吸引大批網友搞笑留言「大家宿醉很嚴重喔」、「昨天應該是有開秘密貓咪派對」、「就像電影裡槍戰後的樣子」、「看起來像蚯蚓」、「超眼熟，我想了很久，根本就是電影《破．天．慌》的海報嘛！」

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