窗外「10隻貓貓橫躺路邊」激似命案現場 媽傻眼：發生什麼事了？
一名從日本遠嫁阿拉伯的推特用戶@hanamomo（はなもも），經常在網路上分享自家愛貓們跟隨自己遠赴異國生活的可愛日常。這天，她抬頭望向窗戶看見貓貓們全部躺在地上超「獵奇」畫面讓她忍不住在貼文中寫下「我家前面發生什麼事了⋯⋯？」
從畫面中可以看到，至少10隻貓貓在外面有的橫躺、有的翻肚，每隻貓貓中間甚至還隔了一定距離，集體軟爛又慵懶的模樣，猛一看就像發生了「大型命案現場」，搞笑模樣吸引超過2萬次轉推以及12萬次點讚。
家の前が「いったい何があったんだ。。」みたいになっている。 pic.twitter.com/1fBUFDwwI8— はなもも(hanamomo) (@hanamomoact) March 13, 2022
從另一支影片可以看到，隨著主人遠嫁他鄉的貓貓們適應得十分良好，會在沙漠中打滾玩耍、枯枝也成了天然的「貓抓板」，儼然就是一群「沙漠霸主」。有趣的是，因為活動範圍很大，家中除了貓貓們外，還養有狗、牛、羊、馬、兔子、雞、蹬羚、駱駝等動物， 就像經營一座「小型動物園」。
カリカリカリカリカリカリ pic.twitter.com/Lr2nGEemK0— はなもも(hanamomo) (@hanamomoact) August 6, 2019
史上最萌的「命案現場」照片分享到網路上，吸引大批網友搞笑留言「大家宿醉很嚴重喔」、「昨天應該是有開秘密貓咪派對」、「就像電影裡槍戰後的樣子」、「看起來像蚯蚓」、「超眼熟，我想了很久，根本就是電影《破．天．慌》的海報嘛！」
どこかでいつか観た事ある気がしたから検索したらシックスセンスのM・ナイト・シャマラン監督作品のハプニングのポスターでした🎬️— MGJ(闘病中) (@MITSUTAKAXYZ) March 14, 2022
映画と違って猫が大量に寝転んでるなら平和&最高な世界ですね🐈️🐈⬛ pic.twitter.com/PbzbWdeJjG
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