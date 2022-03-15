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穿隱形斗篷？迷你杜賓完美隱身落葉堆 網友地毯式搜索快脫窗

聯合新聞網 / 綜合報導
你找得到小皮在哪裡嗎？圖擷自小皮
你找得到小皮在哪裡嗎？圖擷自小皮

你對自己的眼力有自信嗎？繼先前玳瑁貓融入照片背景後，汪星人終於也派出代表參戰了。有飼主貼出一張充滿綠葉及落葉的照片，背景似乎位在山路步道，他緊接著問大家「小皮在哪裡？」，大批網友被這新一波的視力測驗考倒，紛紛投降哀號「眼睛要脫窗了！」

小皮是一隻迷你杜賓犬，曾因變化萬千的cosplay照片數次爆紅。這次主人曬的不是裝扮照，而是一張小皮巧妙隱身落葉堆的照片。相較前一天的照片，這張的難度又提升不只一個檔次。雖然照片裡幾乎只有葉子的元素，想找到小皮卻相當困難。不少網友找到懷疑人生「難道我真的老花了」「真的有難」「完全是隱形了」。也有網友搞笑表示找到右下角「小皮」兩字的浮水印，也讓飼主喊話不是要大家找浮水印啦～

有眼尖網友看到小皮的耳朵。圖擷自小皮
有眼尖網友看到小皮的耳朵。圖擷自小皮

「小耳朵露餡啦」「跟葉子沒兩樣」「地毯式搜索終於看到了」，部分眼尖的網友順利找到小皮，還興奮的把牠用紅圈圈出來。不過仍有不少網友表示即使偷看到神人的解答，「回到原圖我還是找不到小皮」「依然完全看不到XD」。主人看到這番狀況，加碼一張小皮走出來的照片，這才讓大家看清楚。

小皮走出來幫大家解答。圖擷自小皮
小皮走出來幫大家解答。圖擷自小皮

小皮其實是一隻住在台南的迷你杜賓犬，先前常陪著飼主逛當地市場，累積了不少趣味照片。主人表示家裡的土狗過世後，為了讓家裡的女兒有個伴，便帶了小皮回家。從那時開始一家人就一直過著幸福快樂的日子。

汪星人 老花 台南

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