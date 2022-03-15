抱重病橘貓上樓「秒跑掉躲沙發下」媽不解問原因 牠一句話讓人淚崩

溝通前黏黏的馬麻擔心黏黏隔天要去醫院這樣是否會影響到溝通？在這邊也告訴大家，每一次的溝通我都會先和孩子們確定溝通意願，如果孩子沒有表現任何異狀或抗拒，溝通才會繼續進行。

和黏黏打招呼時就立即感覺到牠的能量非常微弱，我一方面很擔心黏黏的身體狀況另一方面也擔心這樣的溝通對牠來說負擔會太大，所以和黏黏溝通時比平常更加小心翼翼。一連上線黏黏馬上給了我一個畫面，訊息雖然很快就閃過但我很清楚黏黏正在接受打針。

「馬麻想知道妳現在的身體狀況如何？有沒有比較好？」

「很痛...」黏黏回答這句話的同時我感覺到她的身體正在承受很大的痛苦。

「黏黏還想繼續嗎？」

「我很不甘心，幸福這麼短暫，好不容易有人這麼愛我。」

我聽到這句話其實是意外的，後來黏黏說以前在外面被趕習慣了，流浪了很久才遇到馬麻才有了現在得來不易的幸福，黏黏真的是一個很讓人心疼的孩子，我想也許就是這個原因，才促使黏黏有很強烈想繼續活下去的慾望。

難過的馬麻在溝通的過程中一直不斷地哭泣，同時馬麻也表示如果黏黏願意繼續，那她一定會陪著黏黏。

「馬麻想知道黏黏為什麼不吃不喝？」

「因為身體沒辦法接受。」

「馬麻說妳會一直靠近飼料但卻不吃。」

「雖然我的身體沒有辦法接受，但我知道我的身體需要所以我想試試看。」

馬麻平常都會把黏黏抱上樓，可是某一天馬麻卻發現黏黏自己躲在沙發底下，她很不解黏黏怎麼會有這樣的行為。

「黏黏是怎麼下樓的呢？」

「走過去啊。」

「妳的身體明明已經很虛弱了怎麼還會跑去那裡。」

「我不想讓妳看到我這麼糟糕的樣子，因為妳會很難過...」

「為什麼是躲在沙發下呢？」

「因為你們很常在那裡，但我不想被你們看到，所以我想找一個離妳很近的地方躲起來，不讓妳看到。」

黏黏真的是個很倔強的孩子，但心思卻是這麼的細膩，逞強地說不想被家人看到，但事實上卻是不想再增加馬麻的難過，所以選擇默默地承受。

「黏黏如果有一天當小天使了，妳希望馬麻怎麼做呢？ 」

「不要放在家裡。」

「家裡的後花園呢？」

「後花園可以，我會開出很漂亮的花給妳喔。」

黏黏講到這邊變得很有精神，雖然以後可能不再是以肉身的形式陪伴在馬麻身邊，但可以感覺到黏黏那份真誠仍然想守護家人的心。

在最後黏黏表示她的最後一刻希望是在家裡，馬麻希望黏黏能夠給她訊息讓她可以知道，黏黏說「就讓醫生決定吧」。我能夠感覺到馬麻深愛這個孩子，不想再看到她受苦，原本以爲黏黏只是因為不甘所以想繼續活下去，但最後我才發現黏黏所做所想的一切都是為了馬麻，因為她說「我多活一分鐘，妳就少難過一分鐘」。

本文與插圖由「寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記」獨家授權提供，非經許可不得轉載。

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