快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎斑又老又病被棄養不吃飯 夫婦暖心收編..牠卸心防「邊吃肉泥邊哭」

聯合新聞網 / 綜合報導
被遺棄的老虎斑原本都不吃飯，收編牠的夫妻耐心陪伴，用手沾肉泥餵牠吃，牠終於突破心防。 (圖/取自影片)
被遺棄的老虎斑原本都不吃飯，收編牠的夫妻耐心陪伴，用手沾肉泥餵牠吃，牠終於突破心防。 (圖/取自影片)

養了毛小孩就要照顧牠一輩子。日前有一段感人的影片在網路上掀起熱議，一對夫妻在路上撿到了因年紀大全身是病被棄養的虎斑貓，看到貓咪走起路來有點跛腳，夫妻便決定將牠帶去醫院檢查後收編，結果帶回家後貓咪整隻都在發抖哭泣、不吃東西，直到夫妻倆一直在牠身邊安慰並親自餵食，浪貓才卸下心防開心的吃起來。

網友「すべての野良猫にちゅ～るを」是一對夫婦，平常他們就從事貓中途的工作，會定時定點照顧住家附近的浪貓，原先家裡就已經養了3隻貓，其中12歲的「小秀(Shu)」是夫妻倆從路上撿回來的。夫妻倆是某一天在颱風快來的時候，在住家附近閒晃發現小秀，原本小秀是有主人的，疑似因為高齡又生病慘遭棄養。

夫妻倆看到小秀走路有點跛腳，就決定先帶牠到附近獸醫院檢查，結果發現小秀又老又病，腎臟相當不好，還患有退化性關節炎，最後夫妻決定先將小秀帶回家安置。結果在外面相當親人的小秀，進到夫妻倆家裡之後顯得相當不安，在籠內不斷發抖，時不時發出嗚咽的叫聲，第一天甚至完全沒吃任何食物，夫妻倆就陪著小秀、不斷摸摸安撫牠，最後在夫妻倆的努力不懈下，小秀終於解開心防，舔著爸爸手上沾的肉泥，一邊吃一邊哭泣，讓人相當不捨。

小秀在這對夫妻家定居下來後越來越習慣新家，不但跟家中另外三隻貓處的很好，整隻貓也煥然一新，毛色變得亮麗整潔，精神狀況也看起來更好。小秀的飼主表示，目前小秀因為退化性關節炎的關係活動力變得不太好，也被檢查出有骨刺問題，也因此家裡做了一番改造，讓小秀使用坡度比較低的貓跳台，讓牠不至於因為罹患關節炎而無法好好運動。

這對夫妻也把小秀的救援影片貼到影音平台Youtube上，立刻掀起不少網友熱議，影片至今已經有超過60萬人觀看，許多網友都被感動，留言表示「謝謝你們的愛心，看到貓咪放下戒心那瞬間真的噴淚」、「貓咪感受到了夫妻倆的愛，真的很感人」、「不要因為貓咪年紀大了生病了就不要牠」、「在細心的照顧下老貓也能回春，看到牠現在很有精神真的很欣慰」。

貓咪 關節炎

延伸閱讀

柯基每天陪主人通勤 「背包探出一顆頭」瞇眼吐舌度辜：上班好累

柴犬被車撞骨折和內出血 台南飼主竟不送醫「放家裡等死」引爆眾怒

少年救虎斑貓「爬3層樓高卡住」急call警消 喵星人全程淡定旁觀

小奶柴「霸氣擋路」想嚇人發現沒用 秒倒退嚕躲起來網笑：氣勢呢

相關新聞

失控寵物島 誰讓牠們無聲死去

台北河濱公園，動保團體奔走救援遭民眾棄養的天竺鼠，感嘆「牠們多數餓死或被咬死」，而在桃園機場，走私的狐獴遭查緝後「人道銷...

獻給毛小孩爸媽4種居家植栽注意事項 與動物和諧共處

許多人家中都希望有個毛小孩能夠陪伴自己，不管是出於需要陪伴，或是想要幫助，接受一個生命到日常空間中，是需要做許多準備的。

哈士奇見爸媽「無神臭臉→陽光燦笑」 秒切換表情超反差網融化：是真愛

確認過眼神，是真愛！哈士奇擁有帥氣的外表，眼神更是時常霸氣外露，但其實是既忠心又可愛的犬種。日本一名網友日前在網路上分享一段影片，是自家哈士奇獨自站在走廊上面無表情，但一看到主人靠近變「秒綻笑顏」，快速變臉的可愛模樣融化全網。

【互動專題】失控寵物島：誰讓牠們無聲死去？

天竺鼠有人救援，但更多特殊寵物在無聲中死去：狐獴非法走私，遭查緝後「人道銷毀」；角蛙違規宅配，收到包裹已成乾屍；海蟾蜍遭人野放，背上入侵種罪名，捕捉後安樂死。

走私繁殖 無辜萌寵背後 藏血色產業鏈

可愛的狐獴與絨鼠（龍貓）近年掀起飼養潮，卻也淪為熱門走私商品，遭到查緝後銷毀，無辜喪命。寵物走私為何猖獗？知情人士透露，...

他嗨拿手機跟萌喵自拍 虎斑討厭合照滿臉不屑「撇嘴嘖一聲」：離我遠點

家裡有養貓的人應該都經歷過不少被貓拒絕的狀況。日前有一張可愛的照片在網路上瘋傳，一名男子想要一隻超可愛的虎斑貓一起合照，結果拍完自拍照後發現貓咪竟然露出極度厭棄的表情，讓他相當失落。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。