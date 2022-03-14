小奶柴「霸氣擋路」想嚇人發現沒用 秒倒退嚕躲起來網笑：氣勢呢

毛小孩小時候的可愛模樣總是能讓不少人為之融化。一名網友日前貼出自己家飼養的柴犬剛被領養的影片，只見只有2個月大的小柴犬被接到新家後還不適應環境，對著不熟悉的主人擺出威嚇架式，結果發現對方根本不為所動，自己反而嚇到愣住，整隻柴犬「倒退嚕」躲到桌腳後面繼續叫，模樣相當可愛。

網友「柴犬ミコシ」在推特上貼出一段影片，家中飼養一隻可愛的柴犬名叫「米可希(Mikoshi)」，2020年出生的牠今年剛滿兩歲，日前飼主貼出米可希小時候的影片，那時候的牠才2個月大剛被領養，因為還不熟悉新環境很緊張，牠進到新家的時候擺出威嚇的架式，想說可以嚇退「敵人」，結果發現完全沒用，霸氣的氣場突然消失，只好慢慢倒退一邊吠叫，最後躲到桌腳後面玩尾巴。

可愛的影片曝光後至今已吸引超過30萬人觀看，不少網友笑著說「說好的氣勢呢」、「本來想裝的兇巴巴結果發現沒用就躲起來」、「最後的叫聲整個弱掉了」、「看得出來牠還在適應新環境」、「毛小孩小時候都好可愛喔，想要兇卻兇不起來簡直讓人融化」。

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