浪浪「全身沾滿泥巴」還以為是黃金獵犬 沖刷4遍後真面目曝光

近日抖音流傳一系列影片，一隻因全身沾滿泥巴而無法判定品種的走失犬在動物醫院接受安置、清潔，儘管已洗淨流浪時身上沾滿的髒污，並重新變回以前可愛的模樣，但仍找不回以前的主人，只好被動物醫院收養長住。令人心酸的安置過程被剪輯短影片分享到網路上，吸引大批網友追更關心。

從「宜昌市德眾聯合動物醫院」發布的影片中可以看到，這隻全身沾滿泥巴的大狗狗外型酷似黃金獵犬，但臉部卻是白色的，未知品種讓眾人摸不著頭緒。院方人員影片中表示，由於不清楚這隻狗狗的來歷與名字，但是喊他「過來」卻有反應，因此便暫取名為「過來」，並將牠帶回院內洗澡。

「過來」全身泥巴。（圖／翻攝自抖音 宜昌市德眾聯合動物醫院）

然而，進到室內環境開始緊張的牠捲縮在角落遲遲不肯離開，但是當院方人員為牠掛起項圈引導進浴室時卻又馬上跟上，看得出曾經是被人豢養過的家犬，因此研判不是走失就是被遺棄。

而洗澡正是重頭戲的開始，由於過來的每根毛髮都沾滿泥巴，需要反覆沖洗好幾次，逐漸退掉髒污後才發現牠的毛色相當淺，根本不是阿金！接著沖洗來到第四遍，終於能看見過來的真正毛色—淺棕與白色相間。原來，過來是一隻不折不扣的邊境牧羊犬。

「過來」是一隻不折不扣的邊牧。（圖／翻攝自抖音 宜昌市德眾聯合動物醫院）

而卸下厚重泥沙的過來看起來輕盈許多，笑容也逐漸綻放且開始親人，完全忘記自己「走失了」。洗完澡的過來在院方人員的陪同下在社區裡閒晃，看能不能自己找回回家的路，卻在多天的努力下失敗了。

目前「過來」被院方收養。（圖／翻攝自抖音 宜昌市德眾聯合動物醫院）

目前過來被院方收養，即將長住在動物醫院內，但院方人員仍沒有放棄希望，一邊照顧過來也一邊持續在網路上協尋。過來的故事被剪輯成共7集系列短片並分享到網路上，吸引數萬網友觀看，並留言大讚院方人員的耐心與愛心讓過來能有個溫暖歸宿。

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