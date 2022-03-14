快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浪浪「全身沾滿泥巴」還以為是黃金獵犬 沖刷4遍後真面目曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
全身泥巴酷似阿金。（圖／翻攝自抖音 宜昌市德眾聯合動物醫院）
全身泥巴酷似阿金。（圖／翻攝自抖音 宜昌市德眾聯合動物醫院）

近日抖音流傳一系列影片，一隻因全身沾滿泥巴而無法判定品種的走失犬在動物醫院接受安置、清潔，儘管已洗淨流浪時身上沾滿的髒污，並重新變回以前可愛的模樣，但仍找不回以前的主人，只好被動物醫院收養長住。令人心酸的安置過程被剪輯短影片分享到網路上，吸引大批網友追更關心。

從「宜昌市德眾聯合動物醫院」發布的影片中可以看到，這隻全身沾滿泥巴的大狗狗外型酷似黃金獵犬，但臉部卻是白色的，未知品種讓眾人摸不著頭緒。院方人員影片中表示，由於不清楚這隻狗狗的來歷與名字，但是喊他「過來」卻有反應，因此便暫取名為「過來」，並將牠帶回院內洗澡。

「過來」全身泥巴。（圖／翻攝自抖音 宜昌市德眾聯合動物醫院）
「過來」全身泥巴。（圖／翻攝自抖音 宜昌市德眾聯合動物醫院）

然而，進到室內環境開始緊張的牠捲縮在角落遲遲不肯離開，但是當院方人員為牠掛起項圈引導進浴室時卻又馬上跟上，看得出曾經是被人豢養過的家犬，因此研判不是走失就是被遺棄。

而洗澡正是重頭戲的開始，由於過來的每根毛髮都沾滿泥巴，需要反覆沖洗好幾次，逐漸退掉髒污後才發現牠的毛色相當淺，根本不是阿金！接著沖洗來到第四遍，終於能看見過來的真正毛色—淺棕與白色相間。原來，過來是一隻不折不扣的邊境牧羊犬。

「過來」是一隻不折不扣的邊牧。（圖／翻攝自抖音 宜昌市德眾聯合動物醫院）
「過來」是一隻不折不扣的邊牧。（圖／翻攝自抖音 宜昌市德眾聯合動物醫院）

而卸下厚重泥沙的過來看起來輕盈許多，笑容也逐漸綻放且開始親人，完全忘記自己「走失了」。洗完澡的過來在院方人員的陪同下在社區裡閒晃，看能不能自己找回回家的路，卻在多天的努力下失敗了。

目前「過來」被院方收養。（圖／翻攝自抖音 宜昌市德眾聯合動物醫院）
目前「過來」被院方收養。（圖／翻攝自抖音 宜昌市德眾聯合動物醫院）

目前過來被院方收養，即將長住在動物醫院內，但院方人員仍沒有放棄希望，一邊照顧過來也一邊持續在網路上協尋。過來的故事被剪輯成共7集系列短片並分享到網路上，吸引數萬網友觀看，並留言大讚院方人員的耐心與愛心讓過來能有個溫暖歸宿。

德國牧羊犬 黃金獵犬

相關新聞

失控寵物島 誰讓牠們無聲死去

台北河濱公園，動保團體奔走救援遭民眾棄養的天竺鼠，感嘆「牠們多數餓死或被咬死」，而在桃園機場，走私的狐獴遭查緝後「人道銷...

獻給毛小孩爸媽4種居家植栽注意事項 與動物和諧共處

許多人家中都希望有個毛小孩能夠陪伴自己，不管是出於需要陪伴，或是想要幫助，接受一個生命到日常空間中，是需要做許多準備的。

哈士奇見爸媽「無神臭臉→陽光燦笑」 秒切換表情超反差網融化：是真愛

確認過眼神，是真愛！哈士奇擁有帥氣的外表，眼神更是時常霸氣外露，但其實是既忠心又可愛的犬種。日本一名網友日前在網路上分享一段影片，是自家哈士奇獨自站在走廊上面無表情，但一看到主人靠近變「秒綻笑顏」，快速變臉的可愛模樣融化全網。

【互動專題】失控寵物島：誰讓牠們無聲死去？

天竺鼠有人救援，但更多特殊寵物在無聲中死去：狐獴非法走私，遭查緝後「人道銷毀」；角蛙違規宅配，收到包裹已成乾屍；海蟾蜍遭人野放，背上入侵種罪名，捕捉後安樂死。

走私繁殖 無辜萌寵背後 藏血色產業鏈

可愛的狐獴與絨鼠（龍貓）近年掀起飼養潮，卻也淪為熱門走私商品，遭到查緝後銷毀，無辜喪命。寵物走私為何猖獗？知情人士透露，...

他嗨拿手機跟萌喵自拍 虎斑討厭合照滿臉不屑「撇嘴嘖一聲」：離我遠點

家裡有養貓的人應該都經歷過不少被貓拒絕的狀況。日前有一張可愛的照片在網路上瘋傳，一名男子想要一隻超可愛的虎斑貓一起合照，結果拍完自拍照後發現貓咪竟然露出極度厭棄的表情，讓他相當失落。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。