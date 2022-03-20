柴犬和爸爸散完步睡攤走廊 神同步「擠雙下巴」網笑翻：父子倆一個樣
據說養寵物養到後面，主人會跟自家毛小孩越來越像，不論是神情或是行為舉止，就像是真的親子那樣。而以下畫面中的這一人一狗，絕對是同一家子出來的沒有錯～
日本有名網友就曾經在Youtube上傳一段影片，可以看到鏡頭前面的走廊上，剛散完步的爸爸和柴犬竟然就這樣躺在地板上，柴犬像個小孩似的攤在爸爸的雙腿中間，就連兩人抬起頭看向鏡頭，擠出雙下巴的樣子也一模一樣。眼前父子倆神同步的頹廢景象，讓鏡頭外的媽媽不禁笑說：「這是什麼情況？你們兩個要睡在這裡嗎？」
網友們看到這溫馨又搞笑的一幕，也在下方留言：「真的是親子餒，好可愛」、「狗狗和爸爸一起的幸福時光」、「看來帶柴犬散步很累」表示這人跟狗的關係實在太好了。
而這隻和爸爸超親近的柴犬，名字叫做小麥（KOMUGI），是一歲多的小男生，家裡除了牠還有另一隻豆柴妹妹蕨菜（WARABI），飼主也經常在社群帳號@Shibamugi28上分享兄妹倆的生活日常，柴柴的魅力不容小覷，可愛的牠們只要一亮相，總是能夠療癒粉絲們的心情。
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