狗狗當醫生助醫療 可能降低疼痛與壓力

狗醫生真的存在！有研究指出，醫療犬的陪伴能夠減少病患在急診室的痛苦。相關動物領域的研究員表示，此研究有200名患者參與，並產生許多實驗數據，意味著「醫療犬」協助醫院的可行性愈來愈高。此外，目前已有醫療犬陪伴慌張的孩童接種疫苗，或是幫助減緩工作壓力等。

醫療犬透過陪伴，有助於減緩病患的痛苦。（Photo by J.M. under C.C. License）

狗狗陪伴緩解情緒

《CNN》報導，有相關研究要求 200多名急診室患者，以 1 到 10 的等級來報告他們的疼痛程度，分為不做任何干涉的對照組與花10分鐘時間與治療犬相處的實驗組。研究指出，那些有狗陪伴的人，疼痛感明顯減輕了。

加拿大職業護士麥克法登表示，「將醫療犬納入疼痛治療的過程中，不僅能夠幫助病患，也能減輕醫護人員的壓力。」她指出，人的疼痛體驗是多方面的，多管齊下有利於滿足患者的不同需求。不僅是急診室，醫療犬也協助需要長期居家照護的民眾。薩斯喀徹溫大學助理教授加格農指出，寵物居家的陪伴可以引發患者的正向情緒，讓疼痛感降低。

然而，不少意見認為，治療犬會在醫院環境中散播疾病並危及公共衛生。但薩斯喀徹溫大學教授戴爾表示，可以透過強化清消、空調系統等方式，讓整體醫療系能良好的運作。

醫療犬陪孩子打疫苗

此外，新冠疫情肆虐，許多國家開放12歲以下的兒童也能夠接種疫苗，但卻出現許多小朋友不願意打針或在現場哭鬧。《BBC》報導，英國地方鄉鎮在疫苗接種現場安放醫療犬，確實減少小朋友哭鬧的狀況，英國地方疫苗接種中心主任海特更說，「這些狗是增加疫苗覆蓋率的超級英雄。」

醫療犬更幫助在第一線服務的英國警員放鬆壓力，有警員表示，有時候歷經戰戰兢兢的工作後，很難轉換心情，這時候毛茸茸的大朋友確實幫助你忘卻那些創傷經驗。醫療犬訓練員布蘭萊則表示，無論什麼工作都會產生壓力，但能實際看見狗狗，抱抱他們，真的能幫上很大的忙。

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