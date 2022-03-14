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黑柴「邪教式挖寶」頭埋沙灘定格 尋獲率掛蛋表情超失落

聯合新聞網 / 綜合報導
Saku超愛挖寶。（圖／翻攝自Tik Tok @mame.saku）
Saku超愛挖寶。（圖／翻攝自Tik Tok @mame.saku）

日本一名網友近日在社群平台抖音上分享一段影片，內容是自家黑柴超愛挖寶，擁有「探險家精神」的牠每次去海邊都一定會挖個洞把自己頭埋進去定格超久，仔細檢查有沒有新奇寶物，但每次都以失敗告終，「邪教式」挖寶的呆萌模樣則融化大批網友。

影片中可以看到，黑柴「Saku」（さく）屁股翹超高並將頭埋進沙灘裡，整個人呈現「半倒立」姿勢超軟Q，定格數秒後才將頭抬起，看起來就像某種「邪教儀式」。原來，超愛挖寶的Saku喜歡在沙灘上挖洞探險，發現沒有寶物之後會繼續狂挖，飼主更在貼文以Saku的角度寫下「今天又沒有寶物了！」

@mame.saku 今日も宝物は見つからなかった😢#柴犬#黒柴 #海 ♬ ロッキーのテーマ(ビル･コンティ) - シエナ･ウインド･オーケストラ

另一支影片可以看到，Saku在飄著細雨的沙灘仍堅持「挖寶」，把半顆頭埋進沙子裡定格超久，就像在嗅聞有沒有新奇寶物，同樣定格數秒後，確定沒有東西後才會不甘願地將頭抬起來，面露哀傷。

@mame.saku 苦しくない？#柴犬#黒柴#自慢のペット ♬ あまちゃん オープニングテーマ/ロングバージョン - 大友　良英

Saku的探險模樣融化大批網友，吸引許多人搞笑留言「狗：螃蟹在哪裡？我要和牠單挑」、「柴柴好難懂哦」、「黑柴好像比較耐髒哈哈」、「那個哀傷表情ww」、「好想知道Saku在找什麼。」

柴犬

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