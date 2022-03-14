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調皮貓「爪被橡皮筋卡住」高舉單手 眼神死模樣網笑翻：坐過站了啦！

聯合新聞網 / 綜合報導
調皮貓貓動彈不得。（圖／翻攝自Facebook 迷迷貓貓與牠們的產地）
調皮貓貓動彈不得。（圖／翻攝自Facebook 迷迷貓貓與牠們的產地）

近日一名網友在臉書社團轉載一段影片，內容是一隻調皮的貓咪跳上廚房料理台上，爪子被掛在上方的橡皮筋卡住動彈不得，伸出的手手看起來像抓著捷運上的扶手，吸引網友搞笑留言「快救他，牠已經過站了⋯」

影片中可以看到，貓貓的小爪子就這樣懸空掛在橡皮筋上動彈不得，一旁拍攝的飼主則大笑碎念「你像不像猴子？」、「下不來怎麼辦？」、「真的是皮死了哈哈哈」，讓調皮搗蛋還被唸的貓貓一臉無奈，焦躁的小尾巴胡亂拍打，彷彿在說「別再唸了⋯快救我⋯。」

貼文一出，吸引大批網友搞笑留言「捷運沒坐位的貓」、「這種時候不是應該盡情的擼牠嗎？趁牠無法抵抗的時候」、「車到站記得⋯要下車」、「拍攝者不救」、「被唸還翻白眼XD」、「貓：還唸⋯貓生好難」、「問君能有幾多愁」、「他的尾巴看起來有點生氣哈哈」、「通勤族的死神眼。」

貓咪

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