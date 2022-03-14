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家中汪喵全出動「擠廁所陪爸上大號」超強保護慾網讚：你是牠們老大了
誰家毛寶貝也超愛陪自己上廁所？國外一名網友在網路社團上分享，自己上廁所的時候家中貓貓狗狗們「全員出動」陪伴自己，貓咪甚至還跳到自己肩膀上。乖巧狗狗們與主人無奈神情的對比笑翻網友，狂吸超過2萬次點讚。
從網友上傳的照片中可以看到，正在蹲廁所的網友一臉無奈的瞄向鏡頭，因為地上趴了兩隻瑪爾濟斯、肩膀上又站了一隻貓咪，讓本就不大的廁所空間變得超擁擠，也吸引許多網友歪樓「感謝你與社團內的人分享如此私密的畫面」。
事實上，對貓狗而言，上廁所是一種會使防備下降的活動，很容易在這個時候遭受天敵攻擊。因此，貓狗們陪伴主人上廁所的行為是維護群體成員安全的一種動物本能。因此，當家中寵物開始出現堅持陪伴上廁所的行為時，代表他們已經把自己的飼主視為「群體老大」了。
貼文一出，吸引將近2000名網友留言「趕快獎勵他們！他們是在保護你」、「這張照片超搞笑」、「他們看起來是你的超級粉絲」、「完美詮釋多隻毛孩爸爸的日常」、「我家胖貓也會這樣」、「哈哈你有3位觀眾。」
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