狗狗結紮醒來驚覺「蛋蛋不見了！」氣瘋大鬧獸醫院秒變戰爭現場
為了寵物的健康著想，飼主通常會帶去結紮，不過有些寵物對於失去生殖器官反應特別激烈，一隻狗狗在絕育手術後大鬧獸醫院，表達牠的強烈不滿。
the dodo報導，巴西一名飼主帶他的狗狗「里羅」（LeLo）到獸醫院去進行結紮手術。想當然爾天真的里羅完全不知道為什麼要去，也不知道要做什麼。
手術結束後，里羅從麻醉中醒來，很快地發現自己的蛋蛋不見了，牠氣得掙脫「羞恥圈」並衝出籠子，把整個室內弄的一團糟，亂得就像剛打過仗一樣，所有物品散落一地，現場遺留許多被咬碎的紙屑和木板，連攝影鏡頭都被扯了下來。
@drajessicapossari Veio para castrar e ficar um dia internado e destruiu TUDO 😂😂😂🤭🤭#VozDoMalvadao #arte #caes #caramelo #animais #vet #arteiro #fy #foryoupage #tiktok #naoviraliza ♬ Cachorrinho Fdp - Remix - Vitim Swingueira
里羅的主治獸醫Jéssica Possari表示，從現場狀況來看，可見里羅對被絕育真的氣壞了，不過幸好里羅沒有在這場大鬧中受傷，也漸漸接受牠結紮後的狀態。她表示會持續觀察里羅日後的情況，甚至還稱讚狗狗的個性非常穩重和熱情，只是有時候也會背著人偷偷惡作劇。
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