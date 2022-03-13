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把蝴蝶養成小鳥！手手過去會「自己蹭上來」網讚：昆蟲也能這麼親人

聯合新聞網 / 綜合報導
圖取自YouTube
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有人熱愛飼養特寵，像是昆蟲、爬蟲類等罕見動物，一名日本飼主專門飼養青蛙，其中也嘗試養了美麗的蝴蝶。他分享給蝴蝶餵食的影片，甚至讓牠爬在手上，看起來就像小鳥一樣親人，吸引百萬網友觀看。

日本一名飼主ぴよのカエル上個月分享一支「蝴蝶是這樣養的」影片，展示餵食青鳳蝶的過程。他表示一般方法是用脫脂綿浸潤要給蝴蝶當食物的液體再間接餵食，他則是直接用瓶蓋盛裝液體，用竹籤當媒介使蝴蝶的喙（條狀虹吸口器）得以固定，吸食瓶蓋內的食物。

圖取自YouTube
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青鳳蝶完食後條狀的喙會自己捲回去，受過訓練後，牠也能不靠竹籤輔助就直接進食瓶蓋內的液體了，飼主表示一天餵食一回。

除了餵食以外，這隻蝴蝶還相當親人，吃完飯飼主將手指靠近牠，蝴蝶會自己跑到手上待著，看起來就跟文鳥一樣親人；另外這隻蝴蝶喜歡待在窗邊，當牠停在窗簾上，飼主把手伸過去，蝴蝶一樣會乖乖爬上來，最後他祝蝴蝶「要長命百歲喔」。

這支影片至今已吸引超過146萬人次觀看，網友大讚：「從沒想過蝴蝶可以這麼可愛」、「怕蟲的我都被融化了」、「昆蟲也能這麼溫馴」、「希望蝴蝶能活久一點陪伴主人多點時間」。

日本

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