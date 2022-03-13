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6貓調皮惹禍？貓咪「誤觸點燃餵食器」引氣爆 15樓洗衣機被炸飛到一樓

聯合新聞網 / 綜合報導
寵物自動餵食器要小心擺放，此為示意圖。圖取自推特
寵物自動餵食器要小心擺放，此為示意圖。圖取自推特

台中一棟大樓日前發生氣爆意外，導致15樓住戶陽台上的洗衣機被炸飛到一樓，警方初步判斷是擺在電子爐具上的寵物餵食器惹的禍，間接導致一旁的瓦斯罐氣體外洩而爆炸。

TVBS報導，台中一棟大樓的15樓套房6日發生氣爆，導致陽台的洗衣機和落地窗被炸飛掉到一樓馬路上，地上滿是殘骸。警消調查事故原因，不解房內沒有使用天然氣瓦斯，現場也沒煙和瓦斯氣味，為什麼會氣爆。

再進一步調查，懷疑可能是「貓咪餵食器」惹的禍，這戶人家養了6隻貓，飼主自稱把餵食器放在電陶爐上面，警方懷疑是貓咪跳上去誤觸開關，讓電陶爐加熱融化餵食器而起火燃燒，然後旁邊有一罐卡式瓦斯罐，瓦斯罐的蓋子被融化脫落，讓瓦斯氣體外漏，和空氣混合後碰到火源而氣爆。

詳細起火原因仍待調查，幸好掉落一樓的洗衣機和窗戶沒有砸傷人，屋內灑水系統也有啟動滅火，整起事件僅有財務損失，無人員受傷。

根據韓國首爾消防災難本部統計，過去3年中有100多起火災是「由貓引發」，通常是主人不在家期間發生。美國相關安全服務部門建議人們確保將寵物單獨留在家時「無法接觸到電器」，並建議使用門和箱子隔開，專家還建議拆除爐灶旋鈕或使用遮罩。

氣爆 寵物 貓咪

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