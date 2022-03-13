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中了嗎？貓奴分析三大日常行為 可能代表「貓把自己當成人」
從小就被飼養的家貓，長時間和人類生活在同一個空間，可能不知不覺也把自己當成人類。有貓奴長期觀察歸納出三種行為，可能代表你家的貓咪早已把自己當成人類家庭的一員了。
想和人類同桌吃飯
仔細回想，是否有幾次當你在桌上吃飯的時候，貓咪默默湊到你身旁，甚至就在餐桌旁坐下？除了被香味吸引，也可能是想和人類一樣在同個地方吃飯。不能否認這樣的行為在鏟屎官心中相當可愛，不過必須注意別讓牠們真的吃到人類的食物。
試著和人類同時睡覺
除了吃飯時想和主人同步，部分把自己當成人類的貓咪，也會照著飼主的就寢時間入睡。對於從出生起就和人類生活的貓咪來說，「我是人類，必須在晚上睡覺」這樣的想法對貓咪來說似乎相當合理。許多貓奴可能都曾看過貓咪和人類睡在同一張床，甚至同個枕頭上。
刻意忽略人類說的話
想必不少飼主對一件事相當有感，越是叫貓咪別做的事，偏偏就會馬上發生給你看。原因可能是貓咪認為自己與人類平等，甚至地位優於主人，因此不需要費力聽從奴才的指示。不過實際上貓咪很難完全理解人類的語言，大部分情況下其實是聽得「霧煞煞」，而不是故意想忤逆主人。
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