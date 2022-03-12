突遭打腳不忍了？大象反擊踢飛馴獸師「往死裡踩」影片曝光

在印度不少傳統節慶，會看到大象表演的橋段，然而台下的情況可能不如大家看到的光鮮亮麗。近日印度一名馴獸師帶著大象前往寺廟參加活動，路途中大象的前腳遭到鞭打，牠似乎因此暴怒衝撞馴獸師，導致馴獸師傷勢嚴重緊急送醫。

綜合外媒報導，這個月6日在印度喀拉拉邦（Kerala）奎隆（Kollam），一名馴獸師和助手正在訓練一頭將前往參與節慶的大象。過程一開始相當平靜，直到助手出手抽打大象的前腿，這一切才變了調。

似乎是助手的行為瞬間觸怒了這頭大象，牠隨即暴怒反擊，接連把兩人踢倒在馬路上，並試圖往死裡踩。助手趕緊起身安撫大象，才暫時平息這場意外。不過遭到攻擊的馴獸師則身受重傷，被送往特拉凡德倫醫學大學附設醫院治療。

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