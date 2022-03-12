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「演技派柴犬」碰水泥磚抱枕秒入戲 猙獰表情網笑：狗界影后
柴犬的個性相當鮮明，除了固執，有時還帶點浮誇。近日網路上又流傳一組「戲精柴犬」，照片中的牠看起來被磚頭壓住，不斷露出痛苦的表情。不過其實這只是普通的抱枕，卻在牠的精湛演技下增添幾分戲劇張力。
這隻母柴犬米奇(ミッキー)平時相當活潑好動，由於主人是動漫迷，常會拿各種道具和牠合照。某天米奇拿到的道具是空心磚外觀的抱枕，牠便一秒入戲，完美演出像是被重物壓到的痛苦模樣。實際上抱枕反而柔軟又很輕，絕對不是第一眼看到的虐狗事件。
飼主事後也表示，這些照片其實是利用抱枕剛好在狗狗腳邊的時候，趁機餵牠們吃東西拍下的。道理有點像是人類吃東西的瞬間被拍下醜照。
照片曝光後，網友紛紛大讚根本是「狗界影后」「演技派」「表情太到位」。超有戲的神情至今已吸引了數萬名網友朝聖，IG上也有大量Cosplay照片讓各位粉絲欣賞。
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