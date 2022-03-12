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高官養「風水魚」隔天醒來整池暴斃 30多條錦鯉全蒸給貓咪吃
錦鯉被不少民眾視為「風水魚」，部分花色更有著官運錦鯉之稱，讓不少高官相當熱衷飼養。根據泰國頭條新聞報導，當地一名高官飼養了30多條錦鯉，加入網購的淨水粉後卻全數死光，無奈之下只好全部拿去蒸，餵給貓咪吃。
泰國司法部權力自由保護廳的副廳長戈措(Kerdchoke Kasemwongchit)，近日突然在自己臉書曬出三大鍋錦鯉料理。他表示自己在臉書花了150元泰銖(約合新台幣128元)網購了一款淨水粉，並灑進飼養著30多條錦鯉的池子裡。不料只過了一個晚上，隔天醒來錦鯉竟全數死光，其中有些身價更高達上萬元泰銖。
戈措傷腦筋的表示，這些鯉魚相當珍貴，且不知道該如何處理這些大量的魚屍，索性全部蒸熟後，幫飼養的貓咪加菜了。並以自己的慘痛經驗警世，呼籲網友網購前最好尋找可靠的來源。
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