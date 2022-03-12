快訊

高官養「風水魚」隔天醒來整池暴斃 30多條錦鯉全蒸給貓咪吃

Live／HBL四強激戰 光復陳將双壓哨三分 半場39：27領先泰山

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高官養「風水魚」隔天醒來整池暴斃 30多條錦鯉全蒸給貓咪吃

聯合新聞網 / 綜合報導
泰國司法部高官戈措，在臉書曬出心痛的「錦鯉料理」。圖擷自JoJo Kung
泰國司法部高官戈措，在臉書曬出心痛的「錦鯉料理」。圖擷自JoJo Kung

錦鯉被不少民眾視為「風水魚」，部分花色更有著官運錦鯉之稱，讓不少高官相當熱衷飼養。根據泰國頭條新聞報導，當地一名高官飼養了30多條錦鯉，加入網購的淨水粉後卻全數死光，無奈之下只好全部拿去蒸，餵給貓咪吃。

泰國司法部權力自由保護廳的副廳長戈措(Kerdchoke Kasemwongchit)，近日突然在自己臉書曬出三大鍋錦鯉料理。他表示自己在臉書花了150元泰銖(約合新台幣128元)網購了一款淨水粉，並灑進飼養著30多條錦鯉的池子裡。不料只過了一個晚上，隔天醒來錦鯉竟全數死光，其中有些身價更高達上萬元泰銖。

戈措傷腦筋的表示，這些鯉魚相當珍貴，且不知道該如何處理這些大量的魚屍，索性全部蒸熟後，幫飼養的貓咪加菜了。並以自己的慘痛經驗警世，呼籲網友網購前最好尋找可靠的來源。

網購 貓咪 泰國 風水

延伸閱讀

親友到他家為拍美照「一致命動作」 112條錦鯉隔天全暴斃

相關新聞

「全家11人被炸死」僅愛貓倖存 烏克蘭大叔依偎照惹鼻酸

俄烏戰爭砲火未歇，烏克蘭外交部發文表示，一名男子從基輔逃出後，全家人的臨時住所不幸遭到砲擊，11名家人全數喪命。只剩下他和愛貓被斷垣殘壁環繞的照片。

高官養「風水魚」隔天醒來整池暴斃 30多條錦鯉全蒸給貓咪吃

錦鯉被不少民眾視為「風水魚」，部分花色更有著官運錦鯉之稱，讓不少高官相當熱衷飼養。根據泰國頭條新聞報導，當地一名高官飼養了30多條錦鯉，加入網購的淨水粉後卻全數死光，無奈之下只好全部拿去蒸，餵給貓咪吃。

保育白海豚減少海洋廢棄物 嘉義縣回收魚網循環經濟

西部海域有瀕臨絕跡的白海豚活動棲息，1月21日在台南市安平漁港南堤死亡的白海豚，海保署送解剖，病理報告指出死亡主因是上呼...

雀巢、谷歌辦公室裡都少不了牠 研究指「上班擼狗」可激勵士氣

當你開了大半天的會、使盡吃奶的力氣與客戶溝通、或是看著眼前一堆待辦事項，此時辦公室裡是什麼最能夠療癒你疲憊的心呢？一杯熱咖啡？甜點零食？還是...幽默的同事？其實你需要的，是抱抱一隻溫暖的狗狗！

日本貓熊液態化...天氣回暖懶得爬起來 整顆屁股「倒栽蔥」萌翻網友

熊貓（貓熊）一直是動物園裡的人氣王，給人毛茸茸又呆萌溫馴的印象，甚至忍不住想要抱抱牠們。想當年臺北市立動物園的熊貓寶寶「圓仔」還掀起了一陣圓仔旋風呢！

兄弟為你撐腰！韓國貓咪吊床上看到出神 同伴緊張「狂扶」：你小心點啊

貓咪好奇心旺盛，想往高處爬是天性，飼主通常會在家中環境設置跳台或是吊床，讓身手矯健的牠們能隨心所欲地跑跑跳跳，但前提是牠的背後沒有另一隻愛操心的同伴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。