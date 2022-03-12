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同樣產自澳洲 台北動物園千頭木麻黃撞臉牠

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市立動物園內有一種名為千頭木麻黃的植物，外觀同樣來自澳洲的鴯鶓相似。圖擷自Youtube
台北市立動物園內有一種名為千頭木麻黃的植物，外觀同樣來自澳洲的鴯鶓相似。圖擷自Youtube

台北市立動物園內有全球五大洲的各種生物，園方也會固定拍片向大家介紹，配合今日植樹節，動物園特地介紹園區規劃設計，其中有一種名為千頭木麻黃的植物，外表呈現退化齒狀的葉片，靠近一看意外像一隻活靈活現的鴯鶓，而巧的是兩個動植物都同樣產自澳洲

台北市立動物園在官方YouTube影片介紹指出，動物園自1986年搬遷至木柵新園區後，即採「地理生態展示法」方式，將園區分為8個戶外區及6個室內館，各個動物活動場館也盡可能種植原棲地的植物，其中涵蓋在戶外區的澳洲動物區，長期與其他陸地隔離，因此除了有無尾熊、袋熊、袋鼠、袋獾等有袋類動物外，也照顧著鴨嘴獸、針鼴為首的原始卵生哺乳動物。

台北市立動物園內有一種名為千頭木麻黃的植物，外觀同樣來自澳洲的鴯鶓相似。圖擷自Youtube
台北市立動物園內有一種名為千頭木麻黃的植物，外觀同樣來自澳洲的鴯鶓相似。圖擷自Youtube

除了民眾熟悉的無尾熊和桉樹（尤加利樹）外，園方也特別介紹澳洲動物「鴯鶓」，別名叫做澳洲鴕鳥，為現存世上第二大的鳥類，僅次於鴕鳥，而鴯鶓的活動場內種植了許多棵千頭木麻黃，而牽頭木麻黃就是常綠小喬木，原產於澳洲東部新南威爾斯州，植株較矮小僅有0.5至2公尺左右。

特別的是，千頭木麻黃枝濃葉密的外型與鴯鶓羽毛澎厚的外觀極為相似，不仔細看還以為是一隻不動的鴯鶓，模樣非常有趣。園方也呼籲，民眾可以用行動減少森林資源使用，共築生態廊道，提供野生動物旅行與停留的休息地。

動物園 澳洲 植樹節

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