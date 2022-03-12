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「全家11人被炸死」僅愛貓倖存 烏克蘭大叔依偎照惹鼻酸

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭一名男子的11名家人全被炸死，只剩下他和心愛的貓咪倖存。圖擷自@MFA_Ukraine
烏克蘭一名男子的11名家人全被炸死，只剩下他和心愛的貓咪倖存。圖擷自@MFA_Ukraine

俄烏戰爭砲火未歇，烏克蘭外交部發文表示，一名男子從基輔逃出後，全家人的臨時住所不幸遭到砲擊，11名家人全數喪命。只剩下他和愛貓被斷垣殘壁環繞的照片。

俄羅斯國防部昨(11)日宣布將暫時對5城市停火，其中包含首都基輔、第2大城哈爾科夫、蘇梅、馬力波及切爾尼戈夫。並開放人道走廊，以利平民盡速撤離。然而烏克蘭外交部推特發布一張照片，當地一名男子攜家帶眷逃到基輔西南部的馬爾哈利夫卡（Marhalivka），臨時住所卻也難逃俄軍攻擊，包含妻小在內的11名家人全數被炸死。

除了眼前的遍地殘骸，現在陪伴在他身邊的只剩下寵物貓。他強忍著悲痛和心愛的貓相互依偎，站在這片曾和家人快樂相處的土地上，畫面讓大批網友鼻酸。

不少民眾帶著毛孩一起逃難，然而不是所有動物都能幸運躲避這場戰火。有飼主忍痛把狗兒留下來，落寞的守著狗屋；也有動保團體每天往返邊境，只為了救援落單的毛孩。無情的砲火讓收容所被炸毀，浪浪們突然行為異常，尖聲吠叫。

狗狗被留在烏克蘭家鄉，眼神落寞。圖取自Heute.at
狗狗被留在烏克蘭家鄉，眼神落寞。圖取自Heute.at

基輔 烏克蘭 俄烏戰爭 貓咪 寵物

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