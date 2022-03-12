「全家11人被炸死」僅愛貓倖存 烏克蘭大叔依偎照惹鼻酸

當你開了大半天的會、使盡吃奶的力氣與客戶溝通、或是看著眼前一堆待辦事項，此時辦公室裡是什麼最能夠療癒你疲憊的心呢？一杯熱咖啡？甜點零食？還是...幽默的同事？其實你需要的，是抱抱一隻溫暖的狗狗！

2022-03-12 10:07