「全家11人被炸死」僅愛貓倖存 烏克蘭大叔依偎照惹鼻酸
俄烏戰爭砲火未歇，烏克蘭外交部發文表示，一名男子從基輔逃出後，全家人的臨時住所不幸遭到砲擊，11名家人全數喪命。只剩下他和愛貓被斷垣殘壁環繞的照片。
俄羅斯國防部昨(11)日宣布將暫時對5城市停火，其中包含首都基輔、第2大城哈爾科夫、蘇梅、馬力波及切爾尼戈夫。並開放人道走廊，以利平民盡速撤離。然而烏克蘭外交部推特發布一張照片，當地一名男子攜家帶眷逃到基輔西南部的馬爾哈利夫卡（Marhalivka），臨時住所卻也難逃俄軍攻擊，包含妻小在內的11名家人全數被炸死。
📍Marhalivka.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 11, 2022
This man and his family left Kyiv to be safe. The rocket hit his house, there were 12 people: children (two grandchildren and two nieces), wife, daughter, sister...
Only he and his cat survived.#closeUAskyNOW pic.twitter.com/02cNsfSN4W
除了眼前的遍地殘骸，現在陪伴在他身邊的只剩下寵物貓。他強忍著悲痛和心愛的貓相互依偎，站在這片曾和家人快樂相處的土地上，畫面讓大批網友鼻酸。
不少民眾帶著毛孩一起逃難，然而不是所有動物都能幸運躲避這場戰火。有飼主忍痛把狗兒留下來，落寞的守著狗屋；也有動保團體每天往返邊境，只為了救援落單的毛孩。無情的砲火讓收容所被炸毀，浪浪們突然行為異常，尖聲吠叫。
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