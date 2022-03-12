保育白海豚減少海洋廢棄物 嘉義縣回收魚網循環經濟
西部海域有瀕臨絕跡的白海豚活動棲息，1月21日在台南市安平漁港南堤死亡的白海豚，海保署送解剖，病理報告指出死亡主因是上呼吸道感染，導致化膿性支氣管肺炎；體表多處留有勒痕，這些病灶及疑似網具纏繞勒痕雖非直接死因，但仍可能影響動物活動能力及對環境適應力。
為保育海洋，減少海洋廢棄物，海保署補助嘉縣等多個縣市回收魚網，漁業署也補助嘉縣辦理回收魚網，魚網尼龍回收處理製成機能衣，1月台塑集團台化與世界第二大魚網製造廠金洲海洋，簽訂合作意向書，建立舊魚網回收再利用通路，打造從生產、使用到回收的全面循環經濟典範。
以海洋尼龍為材料回收再製的己內醯胺，較石化提煉新鮮己內醯胺節電15%、減碳排49%，台化持續投資提升產能，計畫嘉義新港廠今年第四季提升至每月750噸，台化取得GRS環保產品認證，與品牌服飾合作，進行尼龍漁網再利用生產高品質機能戶外運動服飾，提升廢棄尼龍的回收價值。
嘉縣府為降低海洋漁業廢棄物，去年推動廢棄網具獎勵回收計畫，累計回收5392公斤廢棄魚網，並執行刺網實名制計畫，完成602艘刺網漁船的刺網實名標示。縣府漁業科鼓勵漁民將漁船筏廢棄網具回收，或協助回收海洋漂流網具，每10公斤兌換150元，在東石、網寮及布袋等3處漁港的「海洋廢棄物暫置區」，專人辦理辦理獎勵收購。
漁民繳交廢魚網具，必須先去除浮子、鉛線及其它垃圾雜物，並以網袋或麻布袋等妥善打包，再交由漁業科專人稱重兌換獎勵金，縣府將廢棄魚網分為可回收與不可回收部份，不可回收部分會進行去化作業，可回收部分交由合格回收再利用業者，讓廢棄魚網經過再製，回到循環經濟系統。
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