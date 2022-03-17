租屋族養3隻貓「月開銷逾4萬」飼主自嘲：我是有多大毅力才能活到現在
養一隻貓要花多少錢？不少想養貓的民眾因為本身經濟狀況或是租屋等問題，所以對於「養貓」這件事遲遲沒有動作，有網友在臉書社團列出一張清單，表示自己也是租屋族，養了三隻貓，再加上家庭狀況等，每個月固定支出逾四萬，對於這樣的生活她表示：工作雖然辛苦，但回到家看到三隻貓就很滿足。勵志的內容讓網友大讚，貓很幸福，主子更強！
原PO列出自己每個月的開銷，房租跟貓咪醫藥費就佔總開銷二分之一，其餘林林總總的細項如自己的保費、水電費、電話費、貓咪的消耗品如飼料、罐頭跟貓砂，加總起來每個月固定支出40,530元，再加上家庭狀況，她坦言生活只剩下工作，自己也沒甚麼特殊技能，只能做一般的服務業，長期操勞的結果是身體愈來愈差，但是她相信只要肯努力，一切都可以撐過去，尤其是決定養貓的時候，她就將「負責到底」的精神發揮出來，雖然工作很辛苦，但是回到家看到三隻貓咪過的爽爽，也就心滿意足。
原PO的苦行僧生活讓許多網友紛紛豎起拇指敬佩：「貓很幸福，主子更強！」尤其對租屋族更是講到共鳴處，租屋本來就是一項無法避免的開銷，再加上養貓的條件，讓租屋情況更是難上加難，不少愛貓民眾會因為家庭因素而對養貓望之卻步，或者是認為養貓開銷很高昂而遲遲不敢動作，網友對於原PO的愛心行動紛紛給予祝福與肯定。
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