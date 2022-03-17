租屋族養3隻貓「月開銷逾4萬」飼主自嘲：我是有多大毅力才能活到現在

養一隻貓要花多少錢？不少想養貓的民眾因為本身經濟狀況或是租屋等問題，所以對於「養貓」這件事遲遲沒有動作，有網友在臉書社團列出一張清單，表示自己也是租屋族，養了三隻貓，再加上家庭狀況等，每個月固定支出逾四萬，對於這樣的生活她表示：工作雖然辛苦，但回到家看到三隻貓就很滿足。勵志的內容讓網友大讚，貓很幸福，主子更強！

2022-03-17 15:31