工作休息一抬頭...巨無霸「等身高」虎頭蜂窩近在咫尺 他驚：差點要見佛祖了

一名網友在爆料公社po文，說自己工作到一半正準備要抽根菸時，發現座位旁邊有怪怪的粉末，抬頭一看不得了，一個巨大的虎頭蜂窩就在頭上怵目驚心，好險該蜂窩早已「蜂去窩空」，提醒民眾，若在高樓層如陽台、屋頂、水塔等地方發現虎頭蜂窩，切勿自行拆除，可以通報1999或是動保處的捕蜂大隊，或者請里長幫忙也是一種方法。

以寶特瓶為比例尺，這個虎頭蜂窩體積超級巨大。圖／翻攝自臉書社團

虎頭蜂雖然有個「蜂」字，但其習性與採花採蜜的蜜蜂迥然不同，虎頭蜂屬雜食類，以昆蟲作為主食，其次會吸食花蜜、果類等，三到七月會是虎頭蜂搬家的時期，因此會在梅雨季後發現家中的角落居然有虎頭蜂窩築巢的痕跡，初秋之時是虎頭蜂最兇猛的時候，因為要保護巢內的卵。而網友看到的巨大虎頭蜂窩，體積異常巨大，估計築巢有很多年了，居然都沒有被人發現，好在是空窩，原PO心有餘悸地表示，「還好它是空的…不然我應該要去見佛祖了。」

網友看到照片表示，「可以拿去釀酒」、「好噁心」、「裡面居民應該橫跨老中青三代了」、「密集恐懼」等。提醒民眾，看見虎頭蜂窩不要慌張，也不建議自行拆除，可以通報1999或是動保處的捕蜂大隊進行處理，如果蜂窩出現在公共場合了話，尋求當地里長幫忙也可以。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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