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影／保育鳥黃鸝現身鳥友驚喜 誤認車窗反光鳥影逗趣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
二級保育鳥黃鸝棲息雨豆樹上。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝棲息雨豆樹上。圖／蘇家弘提供

春天百花開，也是鳥類繁殖季，生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣某處隱密林木發現黃鸝鳥準備築巢，叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，有隻黃鸝看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁不斷對著鳥影跳躍、凝視，萌樣逗趣。

蘇家弘用高倍攝錄影機，記錄黃鸝的生態，黃鸝鳥準備配對，築巢，生蛋，育雛，在春天繁殖下一代，黃鸝夫妻互動親密，黃鸝鳥自由自在棲息雨豆樹上，理毛，展翅，拉弓，鳴叫。

有隻黃鸝鳥每天早上必須服裝儀容檢查，面對另一半，看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁，不斷對著鳥影跳躍、凝視，還張開鳥爪，萌樣逗趣。

縣府畜產保育科說，黃鸝鳥俗名黃鶯、高麗黃鳥、青鳥、金鶯、黑枕黃鸝，生存危機來自棲地消失改變，目前列為二級保育鳥，黃鸝體長約26公分，雄鳥全身大致呈鮮亮黃色，兩翅及尾羽有黑色斑紋，嘴呈紅色，過眼線為粗大黑色，延伸至頭後方呈環狀；雌鳥大致與雄鳥相似，但過眼線較細，體色略帶綠色。

黃鸝為留鳥、過境鳥，飛行力強，飛行呈波浪狀，通常單獨或成對出現於樹林上層活動，嘴粗厚有力，雖為雜食性動物，但以昆蟲、果實為主食，鳴叫聲有如笛音般清脆，分佈平地至丘陵闊葉林、次生林。

黃鸝是保育類野生動物，依野生動物保育法，不得騷擾、虐待、獵捕或為其他利用，違反者可處5年以下有期徒刑，並得併科100萬元以下之罰金，如發現不肖人士騷擾、虐待或獵捕保育類鳥類，一律會嚴格依法究辦。

二級保育鳥黃鸝棲息雨豆樹上。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝棲息雨豆樹上。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝棲息雨豆樹上。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝棲息雨豆樹上。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁不斷對著鳥影跳躍、凝視，萌樣逗趣。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁不斷對著鳥影跳躍、凝視，萌樣逗趣。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝棲息雨豆樹上。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝棲息雨豆樹上。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁不斷對著鳥影跳躍、凝視，萌樣逗趣。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁不斷對著鳥影跳躍、凝視，萌樣逗趣。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁不斷對著鳥影跳躍、凝視，萌樣逗趣。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁不斷對著鳥影跳躍、凝視，萌樣逗趣。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁不斷對著鳥影跳躍、凝視，萌樣逗趣。圖／蘇家弘提供
二級保育鳥黃鸝看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁不斷對著鳥影跳躍、凝視，萌樣逗趣。圖／蘇家弘提供

保育類野生動物 嘉義

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