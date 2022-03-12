影／保育鳥黃鸝現身鳥友驚喜 誤認車窗反光鳥影逗趣
春天百花開，也是鳥類繁殖季，生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣某處隱密林木發現黃鸝鳥準備築巢，叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，有隻黃鸝看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁不斷對著鳥影跳躍、凝視，萌樣逗趣。
蘇家弘用高倍攝錄影機，記錄黃鸝的生態，黃鸝鳥準備配對，築巢，生蛋，育雛，在春天繁殖下一代，黃鸝夫妻互動親密，黃鸝鳥自由自在棲息雨豆樹上，理毛，展翅，拉弓，鳴叫。
有隻黃鸝鳥每天早上必須服裝儀容檢查，面對另一半，看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁，不斷對著鳥影跳躍、凝視，還張開鳥爪，萌樣逗趣。
縣府畜產保育科說，黃鸝鳥俗名黃鶯、高麗黃鳥、青鳥、金鶯、黑枕黃鸝，生存危機來自棲地消失改變，目前列為二級保育鳥，黃鸝體長約26公分，雄鳥全身大致呈鮮亮黃色，兩翅及尾羽有黑色斑紋，嘴呈紅色，過眼線為粗大黑色，延伸至頭後方呈環狀；雌鳥大致與雄鳥相似，但過眼線較細，體色略帶綠色。
黃鸝為留鳥、過境鳥，飛行力強，飛行呈波浪狀，通常單獨或成對出現於樹林上層活動，嘴粗厚有力，雖為雜食性動物，但以昆蟲、果實為主食，鳴叫聲有如笛音般清脆，分佈平地至丘陵闊葉林、次生林。
黃鸝是保育類野生動物，依野生動物保育法，不得騷擾、虐待、獵捕或為其他利用，違反者可處5年以下有期徒刑，並得併科100萬元以下之罰金，如發現不肖人士騷擾、虐待或獵捕保育類鳥類，一律會嚴格依法究辦。
▪ 保母喵教寶寶「蹲成方吐司」：手腳都要縮起來 媽看地上2團球笑翻
▪ 固執柴犬穿好雨衣卻「四輪鎖死」 蔑視眼神曝光：要散步你自己去啦
▪ 「主人不要我了？」三個NG行為 害喵星人以為被拋棄
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言