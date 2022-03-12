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兄弟為你撐腰！韓國貓咪吊床上看到出神 同伴緊張「狂扶」：你小心點啊

聯合新聞網 / 綜合報導
看東西看到站起來的好奇貓咪。圖／＠ddo_o_da
看東西看到站起來的好奇貓咪。圖／＠ddo_o_da

貓咪好奇心旺盛，想往高處爬是天性，飼主通常會在家中環境設置跳台或是吊床，讓身手矯健的牠們能隨心所欲地跑跑跳跳，但前提是牠的背後沒有另一隻愛操心的同伴...

有韓國網友就在Instagram帳號上分享一段影片，畫面中可以看到窗戶前固定著的吊床上有兩隻貓咪，其中一隻橘白色的小貓視線猛盯著上方看，似乎發現什麼新奇有趣的玩意，但背後另一隻灰白色的貓看起來像是超擔心牠會跌下去，緊張兮兮地狂扶牠的腰，就連橘白貓想要繼續站起來，這位「安全第一」的同伴甚至還輕咬住牠的脖子，想控制牠乖乖回來坐好。網友們看到這有趣的一幕也紛紛在下方留言：「看什麼一直站起來啦、後面那隻還怕牠掉下去餒」、「太貼心了吧」、「毛茸茸的好像娃娃」。

其實這名飼主家中總共養了三隻可愛的短毛貓，分別叫做Dabok、Obok和最小的D-Dobok，主人會在社群網站上分享牠們的日常生活，經常可以看到牠們感情非常好，常常膩在一起。不少人甚至還以為這甜蜜的組合是爸爸媽媽跟小孩。但其實熟悉牠們的粉絲們都知道，這三隻都是男生啦！雖然貓輕咬著同伴脖子的行為常見於母貓帶幼崽，或是進行交配、玩耍時，但影片中兩貓的互動實在太過傳神，讓人不禁聯想到灰貓在背後想保護兄弟的樣子，也是因為感情太好了，親暱的模樣每次都閃瞎網友們的眼睛。

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