多次揭發爸爸藏的私房錢！博美扯床單讓大把鈔票現形：馬麻我很棒吧！
俗話說「狗來富」，狗狗的招財有時來自意想不到的地方？一名太太發現自家狗狗自從習得撿鈔票技能後，會去揭發先生藏私房錢的地方，還得意洋洋跑來跟女主人邀功。
大陸綜藝節目《朋友請聽好》接受觀眾call-in，接到一名自稱「小張」的女性觀眾打電話進來，她表示家裡養了一隻博美犬「大聰明」，有一天她在整理錢，一個沒拿好鈔票灑在地上，當時狗狗跑來一邊聞錢的味道一邊幫忙撿，小張覺得大聰明太懂事了，就獎勵牠一根牛肉棒。
接著有一天，小張回家後，看到大聰明一溜煙跑進房間，咬住床單一拉，瞬間掉出好多錢。大聰明接著猛搖尾巴，像是要跟主人索討獎勵。但小張一頭霧水「這錢不是我放的阿？」，原來這些是丈夫偷藏的私房錢。
小張指出丈夫每個月領薪水後會主動上繳，平常沒亂花錢，也會偶爾給老婆買個小禮物，所以小張不打算特別揭穿這件事，於是悶不吭聲把錢塞回去，當作這件事沒發生過。
但狗狗顯然沒想放過男主人，每次小張一開臥室的門，大聰明就會衝進去拉床單，讓錢掉出來，害她還得把錢放回去。
觀眾的分享讓在場主持人和來賓笑翻，有來賓開玩笑如果是他的狗，絕對每天帶出去遛順便撿錢；還有人建議既然小張不是很在乎老公藏錢這件事，乾脆直接吐實已發現私房錢，不用這樣躲躲閃閃。
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