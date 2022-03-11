成精了？浪浪被認領回家學人伸腿爽睡 飼主笑：真的變貓奴
能被自己養的貓咪「寵幸」，可能是天底下飼主的共同願望。一名網友分享自己多次被當成床鋪使用的照片，笑說自己終於成了真正的貓「奴」，成功被認證是一張睡起來舒服的床。
橘貓博爾特(ボルト)平時最喜歡賴在飼主身上，只要主人坐著並伸長雙腿，似乎就能成功引誘到牠。某日博爾特依然睡在最愛的腿上，這一躺長達20分鐘，讓貓奴動也不敢動。最後是橘貓自己翻身滾了下來，才讓主人重獲自由之身。
飼主拍下許多博爾特睡覺的照片，其中不少姿勢像是已經成精，把自己當成人類雙腿伸直、雙手擺在身體兩側，甚至睡到一半抬頭，有別於貓咪捲曲或趴著睡的模樣。
今週もお疲れ様でした#猫 #子猫 #保護猫 #茶トラ #猫好きさんと繫がりたい #猫のいる暮らし pic.twitter.com/8rKO8NvqU8— ねこやしき (@nkysk22) February 25, 2022
不過博爾特並非從出生就能睡得這麼香甜，牠一開始其實是隻流浪貓，某日在「保護貓咖啡廳」遇見飼主，才正式開啟這段幸福的貓生。
日本的貓咪咖啡廳大致可分為主打品種貓的咖啡廳，和以浪浪為主的保護貓咖啡廳(保護ねこカフェ)。如果覺得和店裡某隻貓特別有緣，就可以嘗試申請收編。
今日も脚に挟まり隊#猫 #子猫 #保護猫 #茶トラ #猫好きさんと繫がりたい #猫のいる暮らし pic.twitter.com/tCzDYyyzvo— ねこやしき (@nkysk22) March 6, 2022
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