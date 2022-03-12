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日本貓熊液態化...天氣回暖懶得爬起來 整顆屁股「倒栽蔥」萌翻網友

聯合新聞網 / 綜合報導
熊貓癱軟到整隻倒栽蔥。圖／＠aws_official
熊貓癱軟到整隻倒栽蔥。圖／＠aws_official

貓熊（熊貓）一直是動物園裡的人氣王，給人毛茸茸又呆萌溫馴的印象，甚至忍不住想要抱抱牠們。想當年臺北市立動物園的貓熊寶寶「圓仔」還掀起了一陣圓仔旋風呢！

而在日本和歌山動物園「ADVENTURE WORLD」（冒險大世界）裡，也有一隻貓熊的名字叫做「楓浜」，是2020年秋季出生的母貓熊寶寶，現在牠已經一歲多了，非常活潑好動又可愛。近日動物園就在推特上發布一組照片，標題上寫著「融化的楓浜」，畫面中可以看到牠全身軟綿綿地攤在木頭設施上，甚至還整頭栽進木頭縫裡，就像掛著的布偶，就連從上面滑落下來倒栽蔥了，也懶得爬起來。

網友們看到這一幕也紛紛留言：「不管怎樣都好療癒」、「振作點啊～楓浜」、「天氣一暖和就超無力的貓熊」笑說楓浜怎麼可以看起來怎麼懶啊，幸好工作人員之後也陸續PO出其他照片，證明牠還是有在運動的啦～

人氣超高的楓浜從小就受到網友們的關注與喜愛，名字也是粉絲們投票選出來的，命名的涵義是希望貓熊寶寶像染上秋色的楓樹一樣美麗，同時被愛包圍著幸福成長。而現在看起來，楓浜的確過著無憂無慮的熊熊人生，在大家的祝福下快樂的生活著。

貓熊 動物園 日本 寵物 保育類野生動物

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