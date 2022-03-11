為瑪爾濟斯選擇安樂心好痛！主人離世溝通承諾：下輩子換你決定我的生死
「你這個忘恩負義的傢伙！」離世溝通時，個案拋下這句一般離世溝通時主人不會這樣跟毛孩說的話，「因為祂走後都沒回來看我！」
原來是思念呀！酷酷的主人愛在心裡口難開，所以平常跟寶貝講話的口吻就是這樣，難怪溝通時寶貝說：「希望可以跟姐姐當麻吉麻吉，而不只是Buddy Buddy！」言下之意就是，姊姊你不要再耍酷了，要把心裡話勇敢說出來！
姐姐的心底話就是她其實真的好愛好愛她的寶貝，卻不得不做出最痛苦的選擇-幫牠「安樂」！不擅說好聽話的她，溝通時硬是不承認她的愛像海那麼深，情緒一直ㄍㄧㄥ著，就像平常跟牠打屁逗嘴一樣，老是用否定語氣來隱藏內心的思念。
但卻在溝通後隔天告訴我，她是如何反覆聽著我的錄音哭上好幾回，還打算把離世寶貝的身影刺在胸口永做紀念。
老實說當初接下這個案子，從照片中我完全看不出來主角是一隻瑪爾濟斯，照片裡的牠已經完全瘦到不成「狗形」，但主人說，牠的食慾都還很正常，只是近期身體全癱了，最後一晚一直拉跟吐，主人認為也許是時候到了，深夜就這樣靜靜陪牠走最後一哩路。
但，寶貝沒有走！
羸弱的身子硬撐到第二天，主人眼看這樣不行得趕快送醫。獸醫診斷後認為應該也活不過當晚了，問她要安寧還是安樂？她希望能請假全程陪牠處理後事，於是跟獸醫約了隔天再來，已經虛弱到不行的寶貝第三天仍舊撐著身子等姐姐來，牠真的很努力想為姐姐活下去。
但姊姊不希望牠再受苦，還是做了安樂的選擇。打完第一針，寶貝依然有心跳，獸醫隨即補上第二針，才完成了這個讓主人心碎的過程，我聽了心也都碎了，冒昧的請教她：「當第一針打完，醫師說還有心跳時，您當下有挽回牠的衝動嗎？」她說，當時只顧著哭，腦筋一片空白。
更讓人鼻酸的是，姐姐不忍告訴牠為何要打這兩針，所以寶貝在溝通前並不知道姐姐決定了牠的生死，祂說：「我想打針是為了要救我對不對，但，是不是我不夠努力，所以我還是走了？」
最後，姐姐選擇溝通時讓祂知道真相，因為主人很愧疚，釐不清楚這樣的選擇到底是不忍牠受苦，還只是自私的受不了「看」牠受苦。寶貝說：「早知道姊姊願意放手，我也不用再撐得那麼累了，我並不喜歡醜巴巴的躺在那裏，但就是希望可以再陪姐姐久一點啦。」
看著寶貝年輕時的照片，真的是一隻小帥哥，面對老了病了的肉體，總是殘酷的令人不敢直視，更何況是祂自己。
在最後寫給寶貝的一段話中，姊姊說到：「對不起，寶貝，這次我決定了你的生死，下輩子換你當我的主人，你來決定我的生死！好不好？」貼心的寶貝一口答應：「但我不會決定你的生死，我要決定的是...給你幸福。」
--
作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。
嗨，我是柚子狸，在你心中，是否也有一段你和毛孩的故事 每到晚上就讓你想起祂呢？我想聽聽你和你的毛小孩的故事，歡迎來到柚子狸的臉書專頁，與我們分享你心中最愛的祂，和你們的故事，如果您身旁有朋友需要這方面的訊息，也歡迎您分享，讓我們一起幫助他。
柚子貍 心靈捕手&生命教練所粉專https://www.facebook.com/shomanto
柚子貍 寵物溝通粉專https://www.facebook.com/lovelifebea
Podcast從0到1媒體人X斜槓(柚子貍&安妮動物園)https://open.firstory.me/user/shomanto/platforms
最近夯什麼
▪ 阿公見幼貓被攻擊「打破不養承諾」秒收編 小黑球1年後吹氣膨脹變身美貓
▪ 一窩奶貓被打包「袋口封死」丟垃圾車 清潔隊員聽虛弱喵叫秒搶救全收編
▪ 為什麼三花貓都是女生？公貓跟母貓這4個差別你發現了嗎
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
寵物溝通 獸醫 安樂死
贊助廣告
商品推薦
udn討論區共 0 則留言規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言