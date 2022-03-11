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草莓GET！紅貴賓捨不得吃 一路忍耐「含到家」才盡情享受

聯合新聞網 / 綜合報導
含著草莓的紅貴賓。圖取自微博
含著草莓的紅貴賓。圖取自微博

狗狗有時個性就像小孩子，喜歡的東西捨不得立即吃完，常常會留到晚點才好好享用。一隻紅貴賓在水果店獲得一顆草莓，小心翼翼含在嘴裡，直到回家才捨得吃。

一名大陸女飼主在微博分享家中紅貴賓的可愛照片，她寫道帶狗狗去買水果，水果店老闆給狗狗一顆草莓，貴賓把草莓銜在嘴裡一路跑回家，直到到家後才捨得吃下肚。照片中可見紅貴賓把一顆草莓含在下顎，嘴巴張開開地跑在石板路上，小心翼翼保持草莓的完整性，給主人抱著時也依然含著草莓。

貴賓含草莓的萌樣讓網友笑翻：「好像小朋友」、「表情看起來好開心」、「狗狗也能延遲滿足」、「能忍耐這麼久也是不簡單」、「這樣牠在路上會不會一直流口水」、「這麼可愛都想買一整盒給牠了」。

貴賓含著草莓捨不得馬上吞下。圖取自微博
貴賓含著草莓捨不得馬上吞下。圖取自微博

有人擔心狗狗是不是不能吃漿果類的水果，其他網友回應，不是所有漿果類都不行，草莓、藍莓只要適量都能吃，但唯獨葡萄是絕對不行，犬類吃葡萄會導致腎衰竭。

延伸閱讀>>什麼水果是地雷？不能餵狗狗吃的10種禁忌食物

草莓 狗狗 貴賓

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