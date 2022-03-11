雪豹在玻璃窗邊睡到翻肚！小姐妹「陪睡」還轉頭對媽媽比噓：別吵醒牠！
英國一名媽媽分享帶兩個寶貝女兒到馬威爾動物園（Marwell Zoo），小女孩在動物園觀賞各種動物，看到在玻璃窗角落睡覺的雪豹，興致高昂地蹲下趨近觀察，甚至天真的比手勢要媽媽不要吵醒牠。
兩個調皮的女孩到動物園觀看稀有的雪豹，剛好雪豹在櫥窗邊睡覺，她們也跟著平躺在冰冷的地板，用平行的視角看著躺到翻肚的雪豹。溫柔的大女兒甚至轉頭比出「噓」的手勢，示意拍照的媽媽不要吵醒雪豹，相當天真又貼心。
媽媽表示，自己小時候很常和祖父母一起來這個動物園，如今能帶著女兒來覺得很開心。除了用另類的方式和雪豹互動，媽媽還描述女兒觀賞其他動物的過程，例如靜悄悄觀看性格敏感的長頸鹿、了解犀牛的便便、聽到世界上很多野生動物都瀕臨絕種，感到相當難過。
雪豹是一種大型貓科食肉動物，經常在雪線附近和雪地間活動，有「雪山之王」之稱。由於非法捕獵等多種人為因素，雪豹的數量正急劇減少，現已成為瀕危物種。2017年雪豹從瀕危級別降級到易危，仍有專家警告說，這個物種依舊面臨著非法捕獵和棲息地受破壞的嚴重威脅。
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