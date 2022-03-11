「主人不要我了？」貓奴分析三個NG行為 害喵星人以為被拋棄
有人認為貓是喜歡獨居的動物，但如果主人長時間不在身旁，可能會讓牠們誤會自己被拋棄，變得焦慮又孤獨。貓奴分析有三種情況，會讓貓咪覺得自己被丟掉，建議主人最好不要做，或提前做好應對方法。
放貓咪長時間獨處
貓是獨居動物，一個人在家對牠們來說並不難。實際上牠們常趁奴才不在時睡覺，或許不如主人想的那麼孤獨。不過這些都是建立在貓咪知道主人會回家的前提之下，喵星人才能如此佛系看待。
貓咪似乎擁有相當準確的時間觀念，因此一旦固定時間回家的主人突然沒出現，甚至就這樣持續了幾天，可能會讓貓咪相當焦慮，認為自己遭到拋棄。
突然把牠們留在寵物旅館
最好不要讓貓咪長時間獨自待在家裡，但飼主偶爾需要出差或被迫離開家裡，可能會想到寄宿貓咪旅館。然而環境突然改變，主人又從身邊消失一段時間，更容易讓貓皇有被放生的感覺。建議事先讓牠們適應環境，短暫使用該旅館的理容服務等，讓貓咪知道即使來到貓咪旅館，之後還是可以回到家中和主人團聚。
突然住院
即使再怎麼小心，毛孩可能也有不得不住院的一天。平時可以定期帶牠們到獸醫院健檢，讓貓咪稍微習慣醫院的環境。不過看醫生對貓咪而言終究是不開心的事，回到家之後可以用零食等物品獎勵，讓貓貓覺得到獸醫院或許不是一件壞事。
無論如何，都必須試圖讓貓咪理解，雖然奴才暫時不在身邊，但很快就能再度回家團聚了。
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