固執柴犬穿好雨衣卻「四輪鎖死」 蔑視眼神曝光：要散步你自己去啦

柴犬的個性出了名的固執，似乎很難勉強牠做不想做的事情。有飼主分享一個相當戲劇化的例子，幫柴柴穿上雨衣後，想出門散步卻遇到「四輪鎖死」伺候，並以一種蔑視的眼神似乎在吶喊「要去你自己去啦！」就這樣在原地一動也不動。

這隻柴犬是在日本固執出了名的Hana，多次在散步時走走停停反抗主人。某個雨天主人同樣想帶Hana出門散步，穿好雨衣也繫上牽繩後，卻發現最大的困難是牠一動也不動，並且露出一臉抗拒的神情，完全不想往前踩到濕濕的地板。

如同人類擔憂在雨天行走可能弄濕鞋子或身體，Hana即使穿上可愛的迷你雨衣，仍然不想被這樣討厭的天氣打擾。表情似乎說明了一切，「這種天氣你真的要出門嗎？」

其實Hana先前也多次抗拒出門散步，或是一個人回家。更精確地說，如果沒有朝著牠想要的方向或節奏前進，牠很可能就待在原地拒絕讓步。儘管牽繩已經拉到把嘴邊肉都擠上來，Hana依舊完美詮釋「拒否犬」的行為。

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