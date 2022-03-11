照顧毛小孩 花蓮免費犬貓三合一、狂犬病疫苗注射開跑
花蓮縣政府每年推動「犬貓三合一計畫」，今年首度增加上半年場次，飼主今天起可帶毛小孩到6家合約動物醫院辦理犬貓絕育、登記及注射狂犬病疫苗；已登記的家中寵物也可免費注射狂犬病疫苗，首梯次秀林、萬榮等5鄉鎮這個月中旬展開，縣民可帶通知單、證件及寵物到指定地點施打。
為控管遊蕩犬貓數量，花蓮縣政府鼓勵犬貓絕育，爭取中央經費，往年都在下半年辦理「犬貓三合一」；因春季進入繁殖期，縣府今年特別自籌財源，試辦增加上半年場次。
縣府動植物防疫所長周黃得榮說，上半年與玉里鎮的玉里動物醫院、和平動物診所；吉安鄉的沐和動物醫院、永安動物醫院、中山犬貓專科診所，及花蓮市高橋動物醫院合作，今天開跑，共930個名額；下半年也會如常推動，待中央經費到位就開辦。
縣府還提供絕育補助，公犬貓每隻補助500元、母犬貓每隻1000元；若從縣內動物收容所領養，公犬貓每隻600元，母犬貓1500元，縣內動物醫院診所均可辦理，即日起可申請到12月10日或經費用完為止。
周黃得榮表示，為防範狂犬病疫情傳播，縣府每年固定辦理寵物狂犬病疫苗注射，去年施打2萬餘頭，縣內風險鄉鎮注射率超過9成，是本島第一。
今年度注射工作，首梯次5鄉鎮將從月中展開，秀林鄉3月15日至24日、萬榮鄉3月28日至4月1日、豐濱鄉4月7日至14日、卓溪鄉4月12至15日及4月20至21日、玉里鎮4月18日至28日，縣民可攜帶紅色注射通知單、證件及毛小孩前往指定地點免費施打。
周黃得榮表示，免費狂犬病巡迴注射日期、時間及地點，可上動植物防疫所官網查詢或電洽各鄉鎮公所；其他鄉鎮市也在規畫，時間地點確認後將公布。
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