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有人舉報鄰居虐童「不准再吃了！」社工上門發現鬧大笑話超尷尬

聯合新聞網 / 綜合報導
肥貓貪吃被主人罵，被鄰居誤以為虐童。圖取自抖音
肥貓貪吃被主人罵，被鄰居誤以為虐童。圖取自抖音

有些鄰居聽到左鄰右舍不對勁，總會熱心幫忙通報相關單位，但沒搞清楚實情可是會鬧笑話的。一名婦女被志工上門關切是否虐童不給他東西吃，結果對象竟然是一隻貓，讓當事人啼笑皆非。

英國一名媽媽凱蕾（Kayleigh）在抖音分享一件糗事，她去年某天遇到自稱兒童福利機構的社工上門，指有人匿名通報她的兒子喬治（George）疑似遭虐待。社工表示，舉報人經常聽到凱蕾對著孩子大吼「不准再吃了」，並說已經提供足夠的食物餵飽他們，還有聽到叫孩子「滾開，你吃夠了」之類的粗暴話語。

@hamblin1987backup #fyp #facts ♬ original sound - 1987kayleigh

凱蕾頓時哭笑不得，於是問志工是否願意見見「喬治」以證明他沒被虐待。當她轉身上樓時忍不住大笑，接著把她養的金毛肥貓「喬治」帶出來。志工一開始不敢相信，還以為凱蕾在跟他開玩笑，凱蕾繼續解釋，舉報人應該跟RSPCA（皇家防虐待動物協會）通報，而不是兒福機構。

凱蕾在影片最後還向舉報人喊話，喬治是一隻非常貪心的貓咪，一天餵食三餐，不包含點心，牠會盡其所能偷食物，所以之後如果聽到她再叫貓走開，不要再多管閒事了。不然也許下次聽到「要把凱文塞進烤箱」，那可能不是指她丈夫而是飼養的雞。

肥貓喬治和主人凱蕾。圖取自抖音
肥貓喬治和主人凱蕾。圖取自抖音

社工 虐童 貓咪

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