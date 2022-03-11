橘貓洗澡秒變「消風的氣球」 網友誤會大了：原來身體這麼小
你幫毛孩洗過澡嗎？蓬鬆的毛一碰到水瞬間「消風」，或許就是牠們討厭洗澡的原因之一。有貓奴幫自家長毛貓洗澡的時候，發現從脖子以下碰到水的地方，毛全都貼在身上，只剩下頭部的毛依舊堅挺，被網友笑說根本就是「貓蘑菇www」。
從圖片可以看到襤褸貓(ラガマフィン/RagaMuffin，為布偶貓的亞種)艾瑪(エマ)，脖子以下的毛髮濕漉漉，對比臉部的狀態可以看出牠平常應該有著華麗長髮，不過每到洗澡的時候就會變成這幅可愛模樣。
何か言いたいのは分かるけどゴメン、笑わせてwww pic.twitter.com/Ot8xOqmGyV— ネコランド (@NEKOLAND13) March 6, 2022
有一說是短毛的家貓基本上不用洗澡，喵星人平常就會幫自己梳理毛髮。不過對於長毛貓的飼主，則建議每年洗個幾次，因為牠們更容易產生毛球，特別是在換毛的季節。
值得慶幸的是，艾瑪在洗澡時相當冷靜，不過飼主仍小心翼翼的避免讓牠感到緊張。「一開始就先準備好所有物品，盡可能在10分鐘內幫牠洗完澡」。然而用吹風機吹毛卻又是另一種挑戰，艾瑪似乎相當討厭吹風機的噪音。
這篇貼文在網路上瘋傳，不少網友驚嘆「身體這麼小」「貓蘑菇好可愛」「頭太大了吧」，顛覆一般人對長毛貓蓬鬆柔軟的印象。
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