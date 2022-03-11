柴犬才3月就熱到躲陽台乘涼「夏季得天天吹冷氣？」網友：養柴就要認命

柴犬有著雙層被毛，一般被認為是相當怕熱的犬種，有網友詢問在回暖的三月天，家裡柴柴已經受不了跑到室外乘涼，擔心接下來接近夏天時是不是該全日吹冷氣，不少同為柴犬的飼主給出答案。

一名網友在臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」PO文指出，她家住高雄，現在才三月，家裡的柴犬不肯待室內，會跑到陽台去乘涼。她擔心接下來五六七月怎麼辦，是不是要天天開冷氣給牠吹？

不少也有養柴犬的網友紛紛回應：「夏天就是要開冷氣，養柴就要認命」、「我過去30年都沒裝冷氣，養柴犬第一件事就是買冷氣」、「夏天天天開，免得牠皮膚病」、「夏天開24小時冷氣是基本的」、「現在還吹電扇，夏天一到就要全天候冷氣伺候了」。不過也有人指出未必要冷氣，準備電風扇和涼墊就OK了。

狗狗只靠舌頭和腳底肉墊散熱，相較人類較怕熱，氣溫超過攝氏25度就會不舒適，所以不少飼主在夏日會長時間讓狗狗待冷氣房。不過醫師提醒，柴犬和人一樣，在空調環境待久了也會罹患冷氣病，症狀為打噴嚏、流鼻涕，精神不振、厭食等。面對高溫動物有本能自行調節，如果能待在自然環境會是最棒的；在極度高溫下可以讓柴柴吹一下冷氣，但注意不要把溫度調得太低。

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