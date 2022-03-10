保母喵教寶寶「蹲成方吐司」：手腳都要縮起來 媽進門看地上長2團球笑翻
當一個家同時存在著小寶寶跟毛小孩的時候，總是會驚喜連連。日前有一段可愛的影片在網路上瘋傳，一名網友家中養的貓咪居然在教小寶寶如何學貓咪「蹲成吐司」，只見小寶寶好奇的有樣學樣，最後還真的跟貓咪完全動作同步，畫面相當療癒。
女網友「こなつ」在推特上貼出一段影片，家中飼養一隻橘貓名叫「小夏(こなつ)」，在2021年5月時女網友生下第一個孩子，寶寶與貓相處得非常融洽，小夏還會幫忙媽媽照顧小寶寶。有一天女網友在家中捕捉到一幕可愛的畫面，只見小夏蜷縮身子窩在寶寶身邊，彷彿是在教寶寶要怎麼學貓咪縮成一團，寶寶好奇的看著小夏的動作就學了起來，沒過幾秒鐘的時間一人一貓的坐姿完全一模一樣，讓女網友忍不住笑出來。
小夏與寶寶可愛的互動影片上傳至今已吸引超過41萬人觀看，網友都被這療癒的畫面萌到，留言表示「小夏真的已經完全是保母了」、「寶寶從小學當喵星人」、「好喜歡這種寶寶跟貓咪的親密互動」、「看小夏跟寶寶玩真的覺得小夏是好溫柔的一隻貓咪」。
こなつ先生にうつ伏せ姿勢を教えてもらう妹#猫 pic.twitter.com/QtNG9TTRPz— こなつ (@konatsudayo529) March 6, 2022
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