機車騎士當街「遛鳥」照片曝光 網喊長知識：竟有這種好物

有網友在街頭看到一幅奇特景象，有名機車騎士背著透明包包，仔細一看裡頭裝的不是雜物，而是一隻活生生的鳥。這張照片被分享到臉書社團，不少網友長知識原來有這種包包，笑說這是公然「遛鳥」。

台灣街頭攝影社團出現一張照片，畫面的背景位在新北市五股區成泰路上，一名機車騎士背著一個透明包包，裡頭有隻鳥兒扮演稱職的旅伴。雖然背包空間有限，但站桿或飼料碗應有盡有，足夠讓鳥兒待一下子。

不少網友看了大開眼界，「想買一個」「竟然有這種好物」「好特別的包包」「會不會下次有魚缸」。不過近日天氣炎熱，有網友擔心遇到陽光照射，透氣孔不夠大就會像溫室一樣，小動物可能因此非常悶熱。甚至認為全透明的設計可能引起動物不安，完全沒有可以藏身的地方。

不過有人出面緩頰，這類型的背包叫做「太空背包」，其實偏向外出籠的概念，可能用在看獸醫或者短暫兩地之間移動，並非24小時都待在這樣的空間裡。

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